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Водію, який у Копачівці збив родичку головного патрульного Рівненщини, збільшили термін ув'язнення

Водію, який у Копачівці збив родичку головного патрульного Рівненщини, збільшили термін ув'язнення
Рівненський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів галузевого відділу Волинської обласної прокуратури, збільшив до 7 років строк перебування за ґратами для винуватця смертельної ДТП у селі Копачівка.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Увечері 24 січня 2020 року 39-річний житель села Гішин Ковельського району, рухаючись автодорогою в селі Копачівка Рожищенського району автомобілем "Peugeot Expert", на нерегульованому пішохідному переході наїхав на 23-річну дівчину та втік з місця ДТП, залишивши безпорадну травмовану потерпілу без допомоги.

Через отримані травми вона померла. Згодом стало відомо, що загибла дівчина - родичка очільника патрульної поліції у Рівненській області Сергія Мерчука - Ірина Мерчук.

Рожищенський районний суд призначив водієві, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої, та залишенні потерпілої в небезпеці (ч.2 ст. 286, ч.1 ст. 135 КК України), покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

Не погодившись із вироком суду першої інстанції, його оскаржили в апеляційному порядку прокурори, сторона захисту і потерпілі.
Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив водієві покарання у виді семи років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

Окрім того, з нього буде стягнуто 1 мільйон гривень (за рішенням суду першої інстанції ця сума становила 400 тисяч гривень) моральної шкоди на користь потерпілих – батьків, чоловіка та брата загиблої.

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Теги: смертельна аварія, Копачівка, Апеляційний суд
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