Волинські міграційники видворили родину з Вірменії, яка «затрималася» у родичів
Сьогодні, 12:24
Родина з Вірменії, яка незаконно проживала на території України, примусово повертається на батьківщину.
Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.
З метою запобігання та протидії нелегальній міграції працівники Міграційної служби області здійснюють заходи щодо перевірки та виявлення неврегульованих мігрантів в громадських місцях.
В ході перевірки виявили двох громадян Республіки Вірменія - 57-річну матір та її 36-річного сина, які прибули в Україну до родичів та перевищили законний термін перебування іноземців на території нашої держави.
За вчинене правопорушення відносно іноземців працівники УДМС України у Волинській області склали адміністративний протокол, наклали стягнення у вигляді штрафу та прийняли рішення про повернення до країни походження.
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Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.
З метою запобігання та протидії нелегальній міграції працівники Міграційної служби області здійснюють заходи щодо перевірки та виявлення неврегульованих мігрантів в громадських місцях.
В ході перевірки виявили двох громадян Республіки Вірменія - 57-річну матір та її 36-річного сина, які прибули в Україну до родичів та перевищили законний термін перебування іноземців на території нашої держави.
За вчинене правопорушення відносно іноземців працівники УДМС України у Волинській області склали адміністративний протокол, наклали стягнення у вигляді штрафу та прийняли рішення про повернення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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