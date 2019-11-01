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Волинські міграційники видворили родину з Вірменії, яка «затрималася» у родичів

Волинські міграційники видворили родину з Вірменії, яка «затрималася» у родичів
Родина з Вірменії, яка незаконно проживала на території України, примусово повертається на батьківщину.

Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.

З метою запобігання та протидії нелегальній міграції працівники Міграційної служби області здійснюють заходи щодо перевірки та виявлення неврегульованих мігрантів в громадських місцях.

В ході перевірки виявили двох громадян Республіки Вірменія - 57-річну матір та її 36-річного сина, які прибули в Україну до родичів та перевищили законний термін перебування іноземців на території нашої держави.

За вчинене правопорушення відносно іноземців працівники УДМС України у Волинській області склали адміністративний протокол, наклали стягнення у вигляді штрафу та прийняли рішення про повернення до країни походження.

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Теги: волинські міграційники, родина, видворення, Вірменія, нелегали
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