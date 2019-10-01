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Для взаємодії із владою: у Луцьку запрацював муніципальний чатбот «СВОЇ»

Для взаємодії із владою: у Луцьку запрацював муніципальний чатбот «СВОЇ»
Сьогодні, 20 травня, запрацював чатбот «СВОЇ», який покращить взаємодію громадян із Луцькою міською радою. Ним можна скористатися у Viber та Telegram.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

Зауважують, що чатбот містить три зручних блоки: “Послуги”, “Я+Влада” і “Моє місто”.

У блоці “Послуги” громадяни можуть дізнатися адресу чи графік роботи ЦНАП, знайти, як замовити послугу онлайн. Cеред доступних сервісів — витяг про земельну ділянку, довідка про відсутність судимості, довідка з реєстру нерухомості, послуга єМалятко, відкриття ФОП, отримання ліцензій та дозволів тощо.

Блок “Я+Влада” дозволяє написати звернення до ЦНАП, оцінити роботу чиновників чи комунальних установ, підтримати проєкт громадського бюджету чи підписати петицію до місцевої влади.

Блок “Моя громада” є довідником інформації про місцеві заклади та служби, останні новини та події.

Муніципальний чат-бот «СВОЇ» впроваджують за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується урядом Швейцарії. Запускають його у 21 громаді у 9 областях України. Серед найбільших міст, в яких він працюватиме, — Одеса, Луцьк, Вінниця, Кам'янське, Тернопіль, Хмельницький і Сєвєродонецьк.




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Теги: «СВОЇ», чатбот
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