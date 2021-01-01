У Луцьку триває благодійна виставка вишивки: кошти збирають на потреби військових у зоні ООС





Про це розповіла Ольга Балицька.



Захід організувала група "Волонтери Волині з добром у серці". Майже 300 вишитих речей для експозиції збирали із родинних колекцій.



Розпочали підготовку до виставки два місяці тому, зверталися до людей через соцмережі, каже співорганізаторка виставки, одна з авторів ідеї Ольга Мельничук. Її однокласниця із Львівщини дала для колекції 20 рушників.



Колекція, представлена для огляду, - дуже розмаїта, каже етнографиня Людмила Мірошниченко-Гусак. З її слів, особливість виставки – значна кількість вишиваних речей з Холмщини, нині – це територія Польщі. На виставці є роботи, які вишивалися на початку ХХ століття.



На виставку принесла сорочку своєї бабусі Любові Навачевської співорганізаторка заходу Людмила Янковська.



У сорочки давня історія, — розповідає жінка. Бабуся була родом із Грубешівського району, це село Бережниця. Їхня родина була вивезена на Волинь у 1944-му році. Разом з ними приїхала й сорочка. Вишита вона на домотканому полотні. Усе робилися власними руками, — каже Людмила Янковська.



Зі слів Ольги Балицької, скільки коштів зберуть під час благодійної виставки народної вишивки "Рушники у мами вишиті хрещато, щоб вертались діти до своєї хати", рахуватимуть після закінчення виставки.







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