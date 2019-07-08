У Луцьку відбувся відкритий турнір з боротьби самбо: назвали переможців. ФОТО
Сьогодні, 13:17
16-17 травня 2021 року в Луцьку на базі спортивного комплексу ФСТ «Динамо» пройшов відкритий турнір з боротьби самбо серед юнаків 2007-2008, 2009-2010 років народження, присвячений перемозі у Другій світовій війні 1941-1945 рр. «Перемога».
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь 198 спортсменів – 15 команд з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Житомирської та Львівської областей.
Волинь представляли спортсмени з м. Луцька, м. Любомля, м. Володимир – Волинського, смт. Любешів та смт. Іваничі. За результатами змагань відбувся відбір до збірної команди Волинської області для участі в чемпіонаті України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2007-2009 р.н., який відбудеться 04-07 червня 2021 року в Одеській області.
Отже, переможцями та призерами турніру стали:
Серед юнаків 2009-2010 року народження у ваговій категорії 32 кг:
1 місце - Семенович Ростислав з Любомля
3 місце – Шлапа Юрій з Любомля
3 місце – Скалич Ярослав з Любомля.
У ваговій категорії 35 кг:
1 місце – Русило Євген з Любешова
3 місце – Трубкович Нікіта з Любомля
У ваговій категорії 38 кг
3 місце – Джафаров Тімур з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 50 кг
1 місце – Рудюк Петро з Володимир-Волинського
У ваговій категорії 54 кг
2 місце – Сахар Назар з Любомля
3 місце – Лащук Данило з Луцька.
Серед юнаків 2007-2008 року народження у ваговій категорії 32 кг:
1 місце – Гурко Микола з Любомля
2 місце – Антипов Ілля з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 38 кг:
1 місце – Мохнюк Рустам з Любомля
2 місце – Біда Артем з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 42 кг:
1 місце – Семенович Орест з Любомля.
У ваговій категорії 46 кг:
1 місце – Медведюк Назар з Любешова
2 місце – Козачук Тарас з Любомля
3 місце – Шостак Марк з Любомля
3 місце – Клямаров Павло з Любешова.
У ваговій категорії 50 кг:
3 місце – Півнюк Артем з Любомля
У ваговій категорії 65 кг:
2 місце – Омельчук Давид з Володимир-Волинського
3 місце – Калінський Ілля з Павлівки Волинська Область
Серед дівчат 2007-2008 р.н. у ваговій категорії 40 кг:
2 місце – Савицька Наталія з Любомля
3 місце – Онопрійчук Ангеліна з Луцька ВОДЮСШ.
У ваговій категорії 47 кг:
2 місце – Котович Вікторія з Любомля
3 місце – Гринчук Анастасія з Луцька ВОДЮСШ.
У ваговій категорії 55 кг:
2 місце – Давидюк Анна з Любешова
У ваговій категорії 65 кг:
1 місце – Тимощук Вікторія з Любомля
2 місце – Ващук Тетяна з Володимира-Волинського.
Серед дівчат 2009-2010 р.н. у ваговій категорії 34 кг:
2 місце – Пашинська Єва з Любомля.
3 місце – Мирончук Олеся з Любешова.
У ваговій категорії 40 кг:
1 місце – Ковирнова Поліна з Луцька.
2 місце – Лудзяк Ярина з Луцька ВОДЮСШ
3 місце – Біляк Софія з Павлівки
3 місце – Нестерук Анна з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 47 кг:
3 місце – Трофімчук Кіра з Любомля
У ваговій категорії 55 кг:
2 місце – Юрко Софія з Любешова
3 місце – Попович Іванна з Павлівки.
У ваговій категорії 65 кг:
1 місце Коцура Дарина з Любомля.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь 198 спортсменів – 15 команд з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Житомирської та Львівської областей.
Волинь представляли спортсмени з м. Луцька, м. Любомля, м. Володимир – Волинського, смт. Любешів та смт. Іваничі. За результатами змагань відбувся відбір до збірної команди Волинської області для участі в чемпіонаті України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2007-2009 р.н., який відбудеться 04-07 червня 2021 року в Одеській області.
Отже, переможцями та призерами турніру стали:
Серед юнаків 2009-2010 року народження у ваговій категорії 32 кг:
1 місце - Семенович Ростислав з Любомля
3 місце – Шлапа Юрій з Любомля
3 місце – Скалич Ярослав з Любомля.
У ваговій категорії 35 кг:
1 місце – Русило Євген з Любешова
3 місце – Трубкович Нікіта з Любомля
У ваговій категорії 38 кг
3 місце – Джафаров Тімур з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 50 кг
1 місце – Рудюк Петро з Володимир-Волинського
У ваговій категорії 54 кг
2 місце – Сахар Назар з Любомля
3 місце – Лащук Данило з Луцька.
Серед юнаків 2007-2008 року народження у ваговій категорії 32 кг:
1 місце – Гурко Микола з Любомля
2 місце – Антипов Ілля з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 38 кг:
1 місце – Мохнюк Рустам з Любомля
2 місце – Біда Артем з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 42 кг:
1 місце – Семенович Орест з Любомля.
У ваговій категорії 46 кг:
1 місце – Медведюк Назар з Любешова
2 місце – Козачук Тарас з Любомля
3 місце – Шостак Марк з Любомля
3 місце – Клямаров Павло з Любешова.
У ваговій категорії 50 кг:
3 місце – Півнюк Артем з Любомля
У ваговій категорії 65 кг:
2 місце – Омельчук Давид з Володимир-Волинського
3 місце – Калінський Ілля з Павлівки Волинська Область
Серед дівчат 2007-2008 р.н. у ваговій категорії 40 кг:
2 місце – Савицька Наталія з Любомля
3 місце – Онопрійчук Ангеліна з Луцька ВОДЮСШ.
У ваговій категорії 47 кг:
2 місце – Котович Вікторія з Любомля
3 місце – Гринчук Анастасія з Луцька ВОДЮСШ.
У ваговій категорії 55 кг:
2 місце – Давидюк Анна з Любешова
У ваговій категорії 65 кг:
1 місце – Тимощук Вікторія з Любомля
2 місце – Ващук Тетяна з Володимира-Волинського.
Серед дівчат 2009-2010 р.н. у ваговій категорії 34 кг:
2 місце – Пашинська Єва з Любомля.
3 місце – Мирончук Олеся з Любешова.
У ваговій категорії 40 кг:
1 місце – Ковирнова Поліна з Луцька.
2 місце – Лудзяк Ярина з Луцька ВОДЮСШ
3 місце – Біляк Софія з Павлівки
3 місце – Нестерук Анна з Луцька ВОДЮСШ
У ваговій категорії 47 кг:
3 місце – Трофімчук Кіра з Любомля
У ваговій категорії 55 кг:
2 місце – Юрко Софія з Любешова
3 місце – Попович Іванна з Павлівки.
У ваговій категорії 65 кг:
1 місце Коцура Дарина з Любомля.
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