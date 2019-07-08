У Луцьку відбувся відкритий турнір з боротьби самбо: назвали переможців. ФОТО

16-17 травня 2021 року в Луцьку на базі спортивного комплексу ФСТ «Динамо» пройшов відкритий турнір з боротьби самбо серед юнаків 2007-2008, 2009-2010 років народження, присвячений перемозі у Другій світовій війні 1941-1945 рр. «Перемога».Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У змаганнях взяли участь 198 спортсменів – 15 команд з Волинської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Житомирської та Львівської областей.Волинь представляли спортсмени з м. Луцька, м. Любомля, м. Володимир – Волинського, смт. Любешів та смт. Іваничі. За результатами змагань відбувся відбір до збірної команди Волинської області для участі в чемпіонаті України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2007-2009 р.н., який відбудеться 04-07 червня 2021 року в Одеській області.Отже, переможцями та призерами турніру стали:Серед юнаків 2009-2010 року народження у ваговій категорії 32 кг:1 місце - Семенович Ростислав з Любомля3 місце – Шлапа Юрій з Любомля3 місце – Скалич Ярослав з Любомля.У ваговій категорії 35 кг:1 місце – Русило Євген з Любешова3 місце – Трубкович Нікіта з ЛюбомляУ ваговій категорії 38 кг3 місце – Джафаров Тімур з Луцька ВОДЮСШУ ваговій категорії 50 кг1 місце – Рудюк Петро з Володимир-ВолинськогоУ ваговій категорії 54 кг2 місце – Сахар Назар з Любомля3 місце – Лащук Данило з Луцька.Серед юнаків 2007-2008 року народження у ваговій категорії 32 кг:1 місце – Гурко Микола з Любомля2 місце – Антипов Ілля з Луцька ВОДЮСШУ ваговій категорії 38 кг:1 місце – Мохнюк Рустам з Любомля2 місце – Біда Артем з Луцька ВОДЮСШУ ваговій категорії 42 кг:1 місце – Семенович Орест з Любомля.У ваговій категорії 46 кг:1 місце – Медведюк Назар з Любешова2 місце – Козачук Тарас з Любомля3 місце – Шостак Марк з Любомля3 місце – Клямаров Павло з Любешова.У ваговій категорії 50 кг:3 місце – Півнюк Артем з ЛюбомляУ ваговій категорії 65 кг:2 місце – Омельчук Давид з Володимир-Волинського3 місце – Калінський Ілля з Павлівки Волинська ОбластьСеред дівчат 2007-2008 р.н. у ваговій категорії 40 кг:2 місце – Савицька Наталія з Любомля3 місце – Онопрійчук Ангеліна з Луцька ВОДЮСШ.У ваговій категорії 47 кг:2 місце – Котович Вікторія з Любомля3 місце – Гринчук Анастасія з Луцька ВОДЮСШ.У ваговій категорії 55 кг:2 місце – Давидюк Анна з ЛюбешоваУ ваговій категорії 65 кг:1 місце – Тимощук Вікторія з Любомля2 місце – Ващук Тетяна з Володимира-Волинського.Серед дівчат 2009-2010 р.н. у ваговій категорії 34 кг:2 місце – Пашинська Єва з Любомля.3 місце – Мирончук Олеся з Любешова.У ваговій категорії 40 кг:1 місце – Ковирнова Поліна з Луцька.2 місце – Лудзяк Ярина з Луцька ВОДЮСШ3 місце – Біляк Софія з Павлівки3 місце – Нестерук Анна з Луцька ВОДЮСШУ ваговій категорії 47 кг:3 місце – Трофімчук Кіра з ЛюбомляУ ваговій категорії 55 кг:2 місце – Юрко Софія з Любешова3 місце – Попович Іванна з Павлівки.У ваговій категорії 65 кг:1 місце Коцура Дарина з Любомля.