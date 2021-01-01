В усіх областях України побудують великі синьо-жовті стяги
Сьогодні, 13:50
Святкування 30-річчя Дня незалежності України складатиметься з трьох днів. 23 серпня - в День прапора України - в усіх регіонах здіймуть спеціально сконструйовані великі синьо-жовті прапори.
Про це розповів президент Володимир Зеленський під час прессконференції 20 травня з нагоди двох років роботи на своїй посаді, пише ТСН.
"23 серпня, в День прапора України, в усіх регіонах України піднімуться великі прапори, які будуть спеціально побудовані до цього дня", - заявив Зеленський. Він також зазначив, що державне свято цього року буде з елементами децентралізації, а кожна область продемонструє свій герб і свої символи, які вона має.
За словами президента, цьогорічне свято буде наповнене змістом, водночас більш детальна презентація святкування 30-річчя Дня незалежності буде представлена пізніше.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський під час прессконференції 20 травня з нагоди двох років роботи на своїй посаді, пише ТСН.
"23 серпня, в День прапора України, в усіх регіонах України піднімуться великі прапори, які будуть спеціально побудовані до цього дня", - заявив Зеленський. Він також зазначив, що державне свято цього року буде з елементами децентралізації, а кожна область продемонструє свій герб і свої символи, які вона має.
За словами президента, цьогорічне свято буде наповнене змістом, водночас більш детальна презентація святкування 30-річчя Дня незалежності буде представлена пізніше.
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Коментарі 1
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