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В усіх областях України побудують великі синьо-жовті стяги

В усіх областях України побудують великі синьо-жовті стяги
Святкування 30-річчя Дня незалежності України складатиметься з трьох днів. 23 серпня - в День прапора України - в усіх регіонах здіймуть спеціально сконструйовані великі синьо-жовті прапори. 

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час прессконференції 20 травня з нагоди двох років роботи на своїй посаді, пише ТСН.

"23 серпня, в День прапора України, в усіх регіонах України піднімуться великі прапори, які будуть спеціально побудовані до цього дня", - заявив Зеленський. Він також зазначив, що державне свято цього року буде з елементами децентралізації, а кожна область продемонструє свій герб і свої символи, які вона має. 

За словами президента, цьогорічне свято буде наповнене змістом, водночас більш детальна презентація святкування 30-річчя Дня незалежності буде представлена пізніше.

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Теги: День прапора України, святкування
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