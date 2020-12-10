вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею

Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею
У Ковелі планують реконструювати шляхопровід, що проходить над залізницею - з вулиці Незалежності на вулицю Ольжича.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

Наразі у місті працюють фахівці, які будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію з реконструкції шляхопроводу, та визначають його технічний стан. Ці роботи є планові і кошти на них передбачені в міському бюджеті 2021 року.

Зі спеціалістами співпрацює перший заступник міського голови Тарас Яковлев. Посадовець каже: “Ми розуміємо, що цей міст — найстаріший у місті і він давно потребує оновлення. Тому плануємо упродовж наступних двох років здійснити його реконструкцію. За попередніми розрахунками, вона буде коштувати близько 100 мільйонів гривень. Такі кошти не зможемо виділити з міської казни, тому ведеться робота щодо співфінансування з державного бюджету”.

Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею


На останньому засіданні виконкому прийнято рішення про встановлення на шляхопроводі обмежувачів руху транспортних засобів, габаритна висота яких більша 2,5 м.

Крім того, виконавець робіт - КП «Добробут» має встановити у відповідній кількості необхідні дорожні знаки згідно з п. 8.21 Правил дорожнього руху.

За дорученням першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації у Ковелі створюють комісію з обстеження технічного стану мостів та штучних споруд. На балансі КП “Добробут” перебувають 4 мости, які пролягають через річку Турію, а також шляхопровід з вул. Незалежності на вул. Ольжича через залізничні колії.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шляхопровід, Ковель, залізниця, Тарас Яковлев
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:20
Через Волинь контрабандисти щодня переправляли цигарки гелікоптером. ФОТО
Сьогодні, 18:14
Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею
Сьогодні, 18:05
У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
Сьогодні, 17:47
У луцькій школі №26 нагородили найкращих учнів. ФОТО
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
Що нового у Ковелі? Інтерв’ю із мером Чайкою та першим заступником Яковлевим Що нового у Ковелі? Інтерв’ю із мером Чайкою та першим заступником Яковлевим
19 квітень, 11:15
Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови Тарас Яковлев став першим заступником Ковельського міського голови
10 грудень, 2020, 10:41
На Волині відновлять рух одного із поїздів На Волині відновлять рух одного із поїздів
31 жовтень, 2020, 12:45
Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою
07 червень, 2019, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 19:19
 0
Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:20
 0
Через Волинь контрабандисти щодня переправляли цигарки гелікоптером. ФОТО
Сьогодні, 18:14
 0
Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею
Сьогодні, 18:05
 0
Медіа
відео
1/8