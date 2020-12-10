Проєкт майже на 100 мільйонів: у Ковелі оновлюватимуть найстаріший шляхопровід над залізницею

У Ковелі планують реконструювати шляхопровід, що проходить над залізницею - з вулиці Незалежності на вулицю Ольжича.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.Наразі у місті працюють фахівці, які будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію з реконструкції шляхопроводу, та визначають його технічний стан. Ці роботи є планові і кошти на них передбачені в міському бюджеті 2021 року.Зі спеціалістами співпрацює перший заступник міського голови. Посадовець каже: “Ми розуміємо, що цей міст — найстаріший у місті і він давно потребує оновлення. Тому плануємо упродовж наступних двох років здійснити його реконструкцію. За попередніми розрахунками, вона буде коштувати близько 100 мільйонів гривень. Такі кошти не зможемо виділити з міської казни, тому ведеться робота щодо співфінансування з державного бюджету”.На останньому засіданні виконкому прийнято рішення про встановлення на шляхопроводі обмежувачів руху транспортних засобів, габаритна висота яких більша 2,5 м.Крім того, виконавець робіт - КП «Добробут» має встановити у відповідній кількості необхідні дорожні знаки згідно з п. 8.21 Правил дорожнього руху.За дорученням першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації у Ковелі створюють комісію з обстеження технічного стану мостів та штучних споруд. На балансі КП “Добробут” перебувають 4 мости, які пролягають через річку Турію, а також шляхопровід з вул. Незалежності на вул. Ольжича через залізничні колії.