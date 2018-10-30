Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 19:19
14–16 травня 2021 року в Києві відбулися Всеукраїнські змагання «Звитяга Нескорених» Warrior games team Ukraine, за результатами яких відбудеться відбір до збірної команди України «Ігри Воїнів», які пройдуть в Орландо США з 12-22 вересня 2021 року.
Склад збірної команди України, яка візьме участь у змаганнях в США, оголосять 31 травня 2021 року, повідомляє управління у справах молоді та спорту ОДА.
Понад 260 ветеранів та військовослужбовців зареєструвалися у змаганнях в 11 адаптивних видах спорту: стрільбі з лука, гольфу, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках, регбі на візках, пауерліфтингу, волейболі сидячи.
Волинську область представляли 12 спортсменів - захисників України ветеранів та ветеранок, які показали високі результати та здобули низку медалей різного ґатунку - 9 золотих, 4 срібних та 2 бронзові.
1. Оксентюк Богдан - 1 місце в бігові на 1500 метрів в категорії v.6.0; 1 місце в плаванні 100 метрів вільним стилем в категорії v.6.0 ; 2 місце в плаванні 50 метрів вільним стилем в категорії v.6.0.
2. Оксентюк В'ячеслав - 1 місце в пауерліфтингу в категорії до 72 кг.;
3. Сітовський Богдан - 1 місце в плаванні 50 метрів брасом в категорії v.6.0; 3 місце в плаванні 50 метрів на спині в категорії v.6.0; 6 місце у гольфі серед чоловіків;
4. Рубан Володимир - 1 місце на дистанції 400 метрів в категорії 5.5 L; 2 місце на дистанції 100 метрів в категорії 5.5 L; 2 місце на дистанції 1500 метрів в категорії 5.5 L.
5. Цинтилевич Юрій - 3 місце в бігові на дистанції 400 метрів в категорії v.6.0;
6. Москвич Майя - 1 місце у гольфі серед жінок, 7 місце у стрільбі з лука у відкритій категорії;
7. Володимир Нерода - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest"
8. Віталій Дмитришин - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest";
9. Ковальський Павло - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest"; 2 місце у веслуванні на тренажері на 4 хв в категорії v.6.0, 4 місце у веслуванні на тренажері на 1 хв в категорії v.6.0; 4 місце у командному виді баскетболі на візках; 6 місце у стрільбі з лука у відкритій категорії.
10. Солоха Павло - 4 місце у веслуванні на тренажері на 4 хв в категорії v.6.0, 4 місце у велоспорті відкритої категорії
11. Ришневський Михайло - 4 місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки у відкритій категорії, 5 місце у гольфі серед чоловіків;
12. Ушарук Богдан - активно виступав у бігові на 400, 1500 метрів, гольфі, стрільбі з пневматичної гвинтівки, веслуванні на тренажері 4 та 1 хвилинах.
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Склад збірної команди України, яка візьме участь у змаганнях в США, оголосять 31 травня 2021 року, повідомляє управління у справах молоді та спорту ОДА.
Понад 260 ветеранів та військовослужбовців зареєструвалися у змаганнях в 11 адаптивних видах спорту: стрільбі з лука, гольфу, кульовій стрільбі, легкій атлетиці, велоспорті, плаванні, веслуванні на тренажерах, баскетболі на візках, регбі на візках, пауерліфтингу, волейболі сидячи.
Волинську область представляли 12 спортсменів - захисників України ветеранів та ветеранок, які показали високі результати та здобули низку медалей різного ґатунку - 9 золотих, 4 срібних та 2 бронзові.
1. Оксентюк Богдан - 1 місце в бігові на 1500 метрів в категорії v.6.0; 1 місце в плаванні 100 метрів вільним стилем в категорії v.6.0 ; 2 місце в плаванні 50 метрів вільним стилем в категорії v.6.0.
2. Оксентюк В'ячеслав - 1 місце в пауерліфтингу в категорії до 72 кг.;
3. Сітовський Богдан - 1 місце в плаванні 50 метрів брасом в категорії v.6.0; 3 місце в плаванні 50 метрів на спині в категорії v.6.0; 6 місце у гольфі серед чоловіків;
4. Рубан Володимир - 1 місце на дистанції 400 метрів в категорії 5.5 L; 2 місце на дистанції 100 метрів в категорії 5.5 L; 2 місце на дистанції 1500 метрів в категорії 5.5 L.
5. Цинтилевич Юрій - 3 місце в бігові на дистанції 400 метрів в категорії v.6.0;
6. Москвич Майя - 1 місце у гольфі серед жінок, 7 місце у стрільбі з лука у відкритій категорії;
7. Володимир Нерода - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest"
8. Віталій Дмитришин - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest";
9. Ковальський Павло - 1 місце у команді з волейболу "ZahidTheBest"; 2 місце у веслуванні на тренажері на 4 хв в категорії v.6.0, 4 місце у веслуванні на тренажері на 1 хв в категорії v.6.0; 4 місце у командному виді баскетболі на візках; 6 місце у стрільбі з лука у відкритій категорії.
10. Солоха Павло - 4 місце у веслуванні на тренажері на 4 хв в категорії v.6.0, 4 місце у велоспорті відкритої категорії
11. Ришневський Михайло - 4 місце у стрільбі з пневматичної гвинтівки у відкритій категорії, 5 місце у гольфі серед чоловіків;
12. Ушарук Богдан - активно виступав у бігові на 400, 1500 метрів, гольфі, стрільбі з пневматичної гвинтівки, веслуванні на тренажері 4 та 1 хвилинах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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