У Луцьку ТОРівці та небайдужі допомогли бабусі, яка блукала серед ночі





Про це



Сьогодні, 20 травня, близько опівночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування на вулиці Ковельській зупинили медики, які попросили встановити особу жінки, яка погано орієнтувалася в місцевості та мала вади зору.



Інспектори з’ясували, що небайдужі люди помітили бабусю і викликали до неї екстрену медичну допомогу, яка оглянула жінку.



Після цього ТОРівці встановили особу 69-річної бабусі, переконалися, що з нею все добре, і доправили її за місцем проживання.



Нині її життю нічого не загрожує.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі ТОРівці доправили бабусю, яка погано орієнтувалася в місцевості, додому.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Сьогодні, 20 травня, близько опівночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування на вулиці Ковельській зупинили медики, які попросили встановити особу жінки, яка погано орієнтувалася в місцевості та мала вади зору.Інспектори з’ясували, що небайдужі люди помітили бабусю і викликали до неї екстрену медичну допомогу, яка оглянула жінку.Після цього ТОРівці встановили особу 69-річної бабусі, переконалися, що з нею все добре, і доправили її за місцем проживання.Нині її життю нічого не загрожує.

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