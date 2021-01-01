У Луцьку ТОРівці та небайдужі допомогли бабусі, яка блукала серед ночі
Сьогодні, 13:45
Луцькі ТОРівці доправили бабусю, яка погано орієнтувалася в місцевості, додому.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 20 травня, близько опівночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування на вулиці Ковельській зупинили медики, які попросили встановити особу жінки, яка погано орієнтувалася в місцевості та мала вади зору.
Інспектори з’ясували, що небайдужі люди помітили бабусю і викликали до неї екстрену медичну допомогу, яка оглянула жінку.
Після цього ТОРівці встановили особу 69-річної бабусі, переконалися, що з нею все добре, і доправили її за місцем проживання.
Нині її життю нічого не загрожує.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Сьогодні, 20 травня, близько опівночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування на вулиці Ковельській зупинили медики, які попросили встановити особу жінки, яка погано орієнтувалася в місцевості та мала вади зору.
Інспектори з’ясували, що небайдужі люди помітили бабусю і викликали до неї екстрену медичну допомогу, яка оглянула жінку.
Після цього ТОРівці встановили особу 69-річної бабусі, переконалися, що з нею все добре, і доправили її за місцем проживання.
Нині її життю нічого не загрожує.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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