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Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень

Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень
Українка до митного оформлення подала митну декларацію та товаросупровідні документи, відповідно до яких в митному режимі «імпорт» на територію України переміщується товар «Одяг в асортименті» з Республіки Польща.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В результаті повного огляду автомобіля у вантажі серед інших товарів, заявлених в митній декларації, виявили 14 400 одиниць незадекларованого одягу, загальною вартістю 1,51 мільйона гривень.

Таким чином громадянка України не заявила за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушила митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.

Відтак, товар, вартістю понад півтори мільйона гривень, вилучили до рішення суду.

Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень
Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень
Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень
Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень
Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень

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Теги: волинська митниця, Польща, незадекларований одяг
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