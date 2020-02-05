Через волинську митницю намагалися провезти незадекларований одяг на понад 1,5 мільйона гривень





Про це



В результаті повного огляду автомобіля у вантажі серед інших товарів, заявлених в митній декларації, виявили 14 400 одиниць незадекларованого одягу, загальною вартістю 1,51 мільйона гривень.



Таким чином громадянка України не заявила за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушила митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.



Відтак, товар, вартістю понад півтори мільйона гривень, вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка до митного оформлення подала митну декларацію та товаросупровідні документи, відповідно до яких в митному режимі «імпорт» на територію України переміщується товар «Одяг в асортименті» з Республіки Польща.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.В результаті повного огляду автомобіля у вантажі серед інших товарів, заявлених в митній декларації, виявили 14 400 одиниць незадекларованого одягу, загальною вартістю 1,51 мільйона гривень.Таким чином громадянка України не заявила за встановленою формою точних та достовірних відомостей щодо наявного вантажу, чим порушила митні правила за ознакою статті 472 Митного кодексу України.Відтак, товар, вартістю понад півтори мільйона гривень, вилучили до рішення суду.

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