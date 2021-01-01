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Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО

Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО
Вишиванка згуртувала ковельчан на площі Героїв Майдану. В обідню пору сьогодні, 20 травня, тут зібрались представники міської влади, установ, організацій, громадськості створили яскраву підкову – символ Ковеля. Натомість учні одного з навчальних закладів громади створили «живий» тризуб.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка на своїй сторінці у фейсбуці.

«Кілька хвилин з кульками, ще кілька хвилин, щоб вишикуватися, - і стільки усмішок, відчуття єдності та й просто концентрації краси в одному місці давно не бачив!» – написав Ігор Чайка.

Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО
Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО
Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО


Він додав, що флешмоб, під час якого учні у вишиванках утворили тризуба утворили влаштували у Білинському ліцеї Ковельської територіальної громади. Мер подякував також інших колективам, які долучилися до відзначення важливого для України дня.

Флешмоби до Дня вишиванки: у громаді на Волині утворили «живі» підкову і тризуб. ФОТО



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Теги: флешмоб, тризуб, підкова, Ковель, Ігор Чайка
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