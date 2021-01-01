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Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ

Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 20 травня, Луцьк майорів безліччю кольорів вишитих сорочок, блуз, жекетів, спідниць та суконь. Різноманіття візерунків й орнаментів просто таки вражає.

Інформаційне агентство ВолиньPost вже традиційно вирішило спіймати таку красу фотооб'єктивом на вулицях міста.

Приємно і важливо, що з кожним роком дедалі більше лучан одягають етнічне вбрання цього дня на роботу, прогулянку тощо, засвідчуючи цим відданість традиціям та українську автентичність.

Зауважимо, що Всесвітній день вишиванки відзначають щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати День вишиванки виникла в 2006 році.Тоді кілька студентів і викладачів Чернівецького національного університету одягли вишиванки і влаштували флешмоб.

Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ




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Теги: День вишиванки, свято, лучани, фоторепортаж
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Коментарі 1
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не розумію, хіба для того щоб носити вишиванку треба чекати якогось дня?
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