Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 20 травня, Луцьк майорів безліччю кольорів вишитих сорочок, блуз, жекетів, спідниць та суконь. Різноманіття візерунків й орнаментів просто таки вражає.вже традиційно вирішило спіймати таку красу фотооб'єктивом на вулицях міста.Приємно і важливо, що з кожним роком дедалі більше лучан одягають етнічне вбрання цього дня на роботу, прогулянку тощо, засвідчуючи цим відданість традиціям та українську автентичність.Зауважимо, що Всесвітній день вишиванки відзначають щорічно в третій четвер травня. Це свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Ідея відзначати День вишиванки виникла в 2006 році.Тоді кілька студентів і викладачів Чернівецького національного університету одягли вишиванки і влаштували флешмоб.