Серед постраждалих в автотрощі на волинській дорозі – вагітна





Про це розповів старший лікар обласного центру екстреної медицини Аркадій Шостак, інформує



Трьох травмованих ушпиталили до Ковельського МТМО, серед них - жінка на 24 тижні вагітності. Ще троє учасників аварії відмовилися від госпіталізації.



Зі слів старшого лікаря, на місце ДТП направили три бригади медиків. Пасажирка одного із легковиків на момент приїзду швидкої лежала на дорозі. Ще одного пасажира затисло в авто. Чоловік травмував ноги.



"У травмованих - закриті черепно-мозкові травми, є забій плеча. Такі ж попередні діагнози і в вагітної. Наразі їх обстежують в лікарні", – розповів Аркадій Шостак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Ковель-Луцьк поблизу села Воля Любитівська зіштовхнулися три транспорті засоби . У результаті ДТП травмувалися шестеро людей.Про це розповів старший лікар обласного центру екстреної медицини, інформує Суспільне Трьох травмованих ушпиталили до Ковельського МТМО, серед них - жінка на 24 тижні вагітності. Ще троє учасників аварії відмовилися від госпіталізації.Зі слів старшого лікаря, на місце ДТП направили три бригади медиків. Пасажирка одного із легковиків на момент приїзду швидкої лежала на дорозі. Ще одного пасажира затисло в авто. Чоловік травмував ноги."У травмованих - закриті черепно-мозкові травми, є забій плеча. Такі ж попередні діагнози і в вагітної. Наразі їх обстежують в лікарні", – розповів Аркадій Шостак.

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