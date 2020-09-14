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Серед постраждалих в автотрощі на волинській дорозі – вагітна

Серед постраждалих в автотрощі на волинській дорозі – вагітна
На автодорозі Ковель-Луцьк поблизу села Воля Любитівська зіштовхнулися три транспорті засоби. У результаті ДТП травмувалися шестеро людей.

Про це розповів старший лікар обласного центру екстреної медицини Аркадій Шостак, інформує Суспільне.

Трьох травмованих ушпиталили до Ковельського МТМО, серед них - жінка на 24 тижні вагітності. Ще троє учасників аварії відмовилися від госпіталізації.

Зі слів старшого лікаря, на місце ДТП направили три бригади медиків. Пасажирка одного із легковиків на момент приїзду швидкої лежала на дорозі. Ще одного пасажира затисло в авто. Чоловік травмував ноги.

"У травмованих - закриті черепно-мозкові травми, є забій плеча. Такі ж попередні діагнози і в вагітної. Наразі їх обстежують в лікарні", – розповів Аркадій Шостак.

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Теги: аварія, ДТП, потерпілі
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