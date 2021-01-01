Затриманий на хабарі екскерівник волинської шахти отримав посаду в управлінні Держпраці

Павло Танчев почав працювати в управлінні Держпраці у Волинській області. Він перевірятиме додержання законодавства про охорону праці на підприємствах вугільної, гірничорудної промисловості.



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Про вакансію управління Держпраці в області оголосило 5-го квітня цього року. Згідно з інформацією, що у ній міститься, до обов’язків Танчева входитиме здійснення державного контролю за додержанням законодавства про охорону праці, зокрема, у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств тощо. На цій посаді пропонували 5 500 грн посадового окладу плюс надбавки, доплати, премії та компенсації.



За результатами конкурсу, переможцем став Павло Танчев, який набрав сім балів.



Раніше Павло Танчев працював директором шахти №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля». У липні 2020 року його разом з головним інженером Олександром Шарком затримали під час одержання хабара у сумі 23 тис. грн. Правоохоронці виявили, що вони вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні дані про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. Окрім цього, гірники ще й нібито вимагали неправомірну вигоду за таку свою діяльність.



1-го серпня суддя Луцького міськрайонного суду Алла Полюшко обрала Павлу Танчеву запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А вже за кілька днів його перевели на нову посаду − директора з виробництва на ДП «Волиньвугілля».



У лютому цього року стало відомо, що окрім Танчева та Шарка, до незаконної оборудки були причетні начальник технічного комплексу Олександр Власюк і старший контролер контрольно-пропускного пункту Олександр Бойко шахти №9. Всі четверо були залучені до схеми з незаконного збуту вугілля. З лютого 2021 року кримінальну справу проти Танчева і компанії почав розглядати Нововолинський міський суд.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній директор шахти №9 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», якого у 2020 році затримали під час одержання хабаря,почав працювати в управлінні Держпраці у Волинській області. Він перевірятиме додержання законодавства про охорону праці на підприємствах вугільної, гірничорудної промисловості.У коментарі Центру журналіських розслідувань «Сила правди » в управлінні Держпраці у Волинській області підтвердили, що Павло Танчев працює в управлінні. Однак відмовились розповідати, коли саме та на яку посаду його прийняли.Разом з тим, за даними порталу вакансій Національного агенства України з питань державної служби, колишній директор шахти №9 «Нововолинська» переміг у конкурсі на посаду головного державного інспектора відділу нагляду в гірничодобувній промисловості, будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку. У квітні цього року він подавав декларацію кандидата на цю посаду.Про вакансію управління Держпраці в області оголосило 5-го квітня цього року. Згідно з інформацією, що у ній міститься, до обов’язків Танчева входитиме здійснення державного контролю за додержанням законодавства про охорону праці, зокрема, у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств тощо. На цій посаді пропонували 5 500 грн посадового окладу плюс надбавки, доплати, премії та компенсації.За результатами конкурсу, переможцем став Павло Танчев, який набрав сім балів.Раніше Павло Танчев працював директором шахти №9 «Нововолинська» державного підприємства «Волиньвугілля». У липні 2020 року його разом з головнимПравоохоронці виявили, що вони вносили до товарно-транспортних накладних недостовірні дані про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. Окрім цього, гірники ще й нібито вимагали неправомірну вигоду за таку свою діяльність.1-го серпня суддя Луцького міськрайонного судуобрала Павлу Танчеву запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. А вже за кілька днів його перевели на нову посаду −У лютому цього року стало відомо, що окрім Танчева та Шарка, до незаконної оборудки були причетні начальник технічного комплексуі старший контролер контрольно-пропускного пунктушахти №9. Всі четверо були залучені до схеми з незаконного збуту вугілля. З лютого 2021 року кримінальну справу проти Танчева і компанії почав розглядати Нововолинський міський суд.

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