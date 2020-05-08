За скільки можна купити тюльпани та інші квіти на фестивалі «Волинська Голландія»





Про ціни на квіти дізнавалася кореспондентка



Цьогоріч на фестиваль завезли близько 30 нових сортів тюльпанів. Зокрема, лілейні та жовті тюльпани, які мають неперевершений аромат.



Організатори кажуть, що нині на полі близько 1000 сортів квітів. Його загальна площа – 3,3 гектара, де росте близько трьох мільйонів тюльпанів. За підрахунками фахівців, на одному гектарі землі можна виростити близько одного мільйона тюльпанів.



Для відвідувачів також пропонують хризантеми, нові ексклюзивні сорти лілій – махрові гібриди, яких в Україні раніше не було, новинки гладіолусів, німецькі сорти айстр, майори.



Гості свята можуть зібрати для себе букет із тюльпанів. Працівники зріжуть квіти за ціною 10 гривень за тюльпан. Також можна вибрати гвоздики, сульфінії, бегонії, ромашки, глехоми, гаури та інші квіти. Ціни коливаються від 15 до 150 гривень.



Нагадаємо, фестиваль тюльпанів триватиме до 23 травня. Вартість вхідного квитка на фестиваль – 50 гривень для дорослих; 30 гривень для дітей від 6 до 16 років. Учасників бойових дій, люди з інвалідністю l-ll групи та діти-сироти можуть зайти на свято безплатно.



До слова, сьогодні, 20 травня, до Дня вишиванки для гостей фестивалю, вбраних у національний одяг, діє знижка на вхідний квиток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Ковельщині триває тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». Його організовують вже четвертий рік.Про ціни на квіти дізнавалася кореспондентка Бізнес.Району Цьогоріч на фестиваль завезли близько 30 нових сортів тюльпанів. Зокрема, лілейні та жовті тюльпани, які мають неперевершений аромат.Організатори кажуть, що нині на полі близько 1000 сортів квітів. Його загальна площа – 3,3 гектара, де росте близько трьох мільйонів тюльпанів. За підрахунками фахівців, на одному гектарі землі можна виростити близько одного мільйона тюльпанів.Для відвідувачів також пропонують хризантеми, нові ексклюзивні сорти лілій – махрові гібриди, яких в Україні раніше не було, новинки гладіолусів, німецькі сорти айстр, майори.Гості свята можуть зібрати для себе букет із тюльпанів. Працівники зріжуть квіти за ціною 10 гривень за тюльпан. Також можна вибрати гвоздики, сульфінії, бегонії, ромашки, глехоми, гаури та інші квіти. Ціни коливаються від 15 до 150 гривень.Нагадаємо, фестивальВартість вхідного квитка на фестиваль – 50 гривень для дорослих; 30 гривень для дітей від 6 до 16 років. Учасників бойових дій, люди з інвалідністю l-ll групи та діти-сироти можуть зайти на свято безплатно.До слова, сьогодні, 20 травня,вбраних у національний одяг, діє знижка на вхідний квиток.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію