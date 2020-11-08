Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Так, світла не буде у такий час за такими адресами:



з 09:00 до 11:00 - вул. Конякіна 31вв№1, вул. Кравчука 19б, вул. Конякіна 29, вул. Конякіна 33 вв№1, вул. Кравчука 15 вв№1,щитова№2, вул. Кравчука 13а вв№1№2, вул. Кравчука 15а вв№1, вул. Кравчука 15;



з 09:00 до 16:00 - вул. Потебні (частково), вул. Гречана( частково), вул. Грабовського (частково);



з 11:00 до 12:30 - вул. Кравчука 3вв№2 ;



з 13:30 до 16:00 - вул. Конякіна 23 вв№2, вул. Конякіна 25 вв№12, вул. Конякіна 21 вв№2, вул. Федорова 2 вв№2, вул. Конякіна 17 вв№2, вул. Конякіна 15, вул. Конякіна 19 вв№2, вул. Федорова 2а вв№2, вул. Конякіна 25а вв№2, вул. Конякіна 17а вв№2, вул. Конякіна 27 вв№2, вул. Кравчука 11в №2, вул. Кравчука 11д вв№2, вул. Федорова 4д вв№2, вул. Федорова 2б вв№2.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у п'ятницю, 21 травня, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська рада.Так, світла не буде у такий час за такими адресами:з 09:00 до 11:00 - вул. Конякіна 31вв№1, вул. Кравчука 19б, вул. Конякіна 29, вул. Конякіна 33 вв№1, вул. Кравчука 15 вв№1,щитова№2, вул. Кравчука 13а вв№1№2, вул. Кравчука 15а вв№1, вул. Кравчука 15;з 09:00 до 16:00 - вул. Потебні (частково), вул. Гречана( частково), вул. Грабовського (частково);з 11:00 до 12:30 - вул. Кравчука 3вв№2 ;з 13:30 до 16:00 - вул. Конякіна 23 вв№2, вул. Конякіна 25 вв№12, вул. Конякіна 21 вв№2, вул. Федорова 2 вв№2, вул. Конякіна 17 вв№2, вул. Конякіна 15, вул. Конякіна 19 вв№2, вул. Федорова 2а вв№2, вул. Конякіна 25а вв№2, вул. Конякіна 17а вв№2, вул. Конякіна 27 вв№2, вул. Кравчука 11в №2, вул. Кравчука 11д вв№2, вул. Федорова 4д вв№2, вул. Федорова 2б вв№2.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за вашою адресою, радять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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