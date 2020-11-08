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Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС

Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах у п'ятницю, 21 травня, буде вимкнена електроенергія за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Так, світла не буде у такий час за такими адресами:

з 09:00 до 11:00 - вул. Конякіна 31вв№1, вул. Кравчука 19б, вул. Конякіна 29, вул. Конякіна 33 вв№1, вул. Кравчука 15 вв№1,щитова№2, вул. Кравчука 13а вв№1№2, вул. Кравчука 15а вв№1, вул. Кравчука 15;

з 09:00 до 16:00 - вул. Потебні (частково), вул. Гречана( частково), вул. Грабовського (частково);

з 11:00 до 12:30 - вул. Кравчука 3вв№2 ;

з 13:30 до 16:00 - вул. Конякіна 23 вв№2, вул. Конякіна 25 вв№12, вул. Конякіна 21 вв№2, вул. Федорова 2 вв№2, вул. Конякіна 17 вв№2, вул. Конякіна 15, вул. Конякіна 19 вв№2, вул. Федорова 2а вв№2, вул. Конякіна 25а вв№2, вул. Конякіна 17а вв№2, вул. Конякіна 27 вв№2, вул. Кравчука 11в №2, вул. Кравчука 11д вв№2, вул. Федорова 4д вв№2, вул. Федорова 2б вв№2.

Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються за вашою адресою, радять підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).

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Теги: відключення, електроенергія, світло
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