У Львові побилися водії маршруток: один забрав в іншого ключі від автобуса і поїхав





Інцидент трапився близько 8 ранку 20 травня на вул. Гетьмана Мазепи. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі спільноти «Варта1», пише



«Водій 184А почав обганяти іншу маршрутку 184А, підрізати. Водій моєї маршрутки зупинився, той відповідно теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив дверку водія та почав його бити і одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт. Водій вибіг за ключами, але його колега поїхав», – розповіла очевидиця інциденту, пасажирка автобуса Ірина.



Постраждалий водій викликав на місце поліцію. Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій повідомила, що екіпаж поїхав у напрямку Рудного за водієм маршрутки, який забрав ключі. Після цього вони разом з ним повернулися на місце інциденту і доставили обох водіїв у Шевченківський відділ поліції. Однак вже там, у відділку, потерпілий передумав писати заяву.



Приміський маршрут №184а сполученням «смт. Рудне – вул. Щурата» обслуговує перевізник «Успіх БМ». Директор управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький повідомив, що вже мав розмову з керівництвом компанії, воно з'ясовує обставини.



«На маршруті задіяно 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком, очевидно, вони потрапили у затори і змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з’ясування обставин. Їх притягнуть до дисциплінарної відповідальності – догани або звільнення», – пояснив Степан Рудницький.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові два водії маршруту №184а не поділили пасажирів і побилися між собою. Один у другого забрав ключі від автобуса, в якому перебували пасажири, і поїхав.Інцидент трапився близько 8 ранку 20 травня на вул. Гетьмана Мазепи. Про це повідомили очевидці у Telegram-каналі спільноти «Варта1», пише Zaxid.net «Водій 184А почав обганяти іншу маршрутку 184А, підрізати. Водій моєї маршрутки зупинився, той відповідно теж. Підійшовши до нашої маршрутки, він відкрив дверку водія та почав його бити і одразу забрав ключі. Маршрутка почала просто котитись, водій швидко зреагував та намагався зупинити транспорт. Водій вибіг за ключами, але його колега поїхав», – розповіла очевидиця інциденту, пасажирка автобуса Ірина.Постраждалий водій викликав на місце поліцію. Речниця патрульної поліції Львоваповідомила, що екіпаж поїхав у напрямку Рудного за водієм маршрутки, який забрав ключі. Після цього вони разом з ним повернулися на місце інциденту і доставили обох водіїв у Шевченківський відділ поліції. Однак вже там, у відділку, потерпілий передумав писати заяву.Приміський маршрут №184а сполученням «смт. Рудне – вул. Щурата» обслуговує перевізник «Успіх БМ». Директор управління транспорту ЛОДАповідомив, що вже мав розмову з керівництвом компанії, воно з'ясовує обставини.«На маршруті задіяно 14 автобусів, які курсують за досить щільним графіком, очевидно, вони потрапили у затори і змістився графік руху. Перевізник відсторонив обох водіїв від роботи на час з’ясування обставин. Їх притягнуть до дисциплінарної відповідальності – догани або звільнення», – пояснив Степан Рудницький.

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