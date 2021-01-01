Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ





Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.



Субота, 22 травня



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Веселі пригоди на лісовій галявині». Режисер-постановник – О. Іноземцев. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.



О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Стіна (камерна сцена)». Це камерна сцена сповідь княжни Варвари Рєпніної. Режисер-постановник – Галина Стефанова.



Квитки - за номером 050 66 28 938.







О 19 годині у замку Любарта відбудеться «Джаз у Луцькому замку». Організатори – SIVAK.Concert agency та івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency». Квитки коштують від 190 до 350 гривень.



«Уявіть: субота, вечір. Ви звільнили пару годин для себе і своїх друзів. Захід сонця і холодний коктейль. Магічний джаз та безліч гарних фото. Подобається? Тоді чекаємо вас», – пишуть організатори.



Купити білети:







Неділя, 23 травня



Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «МАуглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. ривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Ціна квитка: 40 гривень.



За адресою Ковелька, 15, (інститут ВНУ) проведуть турнір зі стрільби з лука серед шкіл міста «Lutsk Archer-junior». Метою турніру є ознайомлення школярів із новим олімпійським видом спорту, який з’явився в Луцьку – стрільба з лука та виявлення здібних до цього виду спорту юнаків і дівчат, а також визначення, стрільці якої школи в Луцьку є найвлучнішими. Організатори повідомляють, що турнір є пілотним проектом і у випадку успішної його реалізації змагання будуть проводитись щорічно, а з часом стануть відкритими для всіх охочих.







О 13 годині на Театральному майдані міста Луцька розпочнеться «Свято морозива» від «Рудь» – ПАТ «Житомирський маслозавод».



О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Лесина містерія». Це драма-фентезі на дві дії. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.



Замовити білети - за телефоном: 050 66 28 938.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дощ за вікном - не привід сидіти вдома. Можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо. У Луцьку кожен знайде розваги на свій смак.підготувало добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Режисер-постановник –. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.О 18 годині у Волинському драмтеатрі -. Це камерна сцена сповідь княжни Варвари Рєпніної. Режисер-постановник –Квитки - за номером 050 66 28 938.О 19 годині у замку Любарта відбудеться. Організатори – SIVAK.Concert agency та івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency». Квитки коштують від 190 до 350 гривень.«Уявіть: субота, вечір. Ви звільнили пару годин для себе і своїх друзів. Захід сонця і холодний коктейль. Магічний джаз та безліч гарних фото. Подобається? Тоді чекаємо вас», – пишуть організатори.Купити білети: https://lutsk.karabas.com/ua/dzhaz-v-luckomu-zamku Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок -. Режисер-постановник –. ривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Ціна квитка: 40 гривень.За адресою Ковелька, 15, (інститут ВНУ) проведутьсеред шкіл міста «Lutsk Archer-junior». Метою турніру є ознайомлення школярів із новим олімпійським видом спорту, який з’явився в Луцьку – стрільба з лука та виявлення здібних до цього виду спорту юнаків і дівчат, а також визначення, стрільці якої школи в Луцьку є найвлучнішими. Організатори повідомляють, що турнір є пілотним проектом і у випадку успішної його реалізації змагання будуть проводитись щорічно, а з часом стануть відкритими для всіх охочих.О 13 годині на Театральному майдані міста Луцька розпочнетьсявід «Рудь» – ПАТ «Житомирський маслозавод».О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Лесина містерія». Це драма-фентезі на дві дії. Режисер-постановник - заслужена артистка УкраїниЗамовити білети - за телефоном: 050 66 28 938.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію