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Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Дощ за вікном - не привід сидіти вдома. Можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо. У Луцьку кожен знайде розваги на свій смак.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.

Субота, 22 травня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Веселі пригоди на лісовій галявині». Режисер-постановник – О. Іноземцев. Тривалість вистави: 45 хвилин. Ціна квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

О 18 годині у Волинському драмтеатрі - вистава «Стіна (камерна сцена)». Це камерна сцена сповідь княжни Варвари Рєпніної. Режисер-постановник – Галина Стефанова.

Квитки - за номером 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 19 годині у замку Любарта відбудеться «Джаз у Луцькому замку». Організатори – SIVAK.Concert agency та івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency». Квитки коштують від 190 до 350 гривень.

«Уявіть: субота, вечір. Ви звільнили пару годин для себе і своїх друзів. Захід сонця і холодний коктейль. Магічний джаз та безліч гарних фото. Подобається? Тоді чекаємо вас», – пишуть організатори.

Купити білети: https://lutsk.karabas.com/ua/dzhaz-v-luckomu-zamku

Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 23 травня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок - вистава «МАуглі». Режисер-постановник – Дмитро Драпіковський. ривалість вистави: 1 година 15 хвилин з антрактом. Ціна квитка: 40 гривень.

За адресою Ковелька, 15, (інститут ВНУ) проведуть турнір зі стрільби з лука серед шкіл міста «Lutsk Archer-junior». Метою турніру є ознайомлення школярів із новим олімпійським видом спорту, який з’явився в Луцьку – стрільба з лука та виявлення здібних до цього виду спорту юнаків і дівчат, а також визначення, стрільці якої школи в Луцьку є найвлучнішими. Організатори повідомляють, що турнір є пілотним проектом і у випадку успішної його реалізації змагання будуть проводитись щорічно, а з часом стануть відкритими для всіх охочих.

Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 13 годині на Театральному майдані міста Луцька розпочнеться «Свято морозива» від «Рудь» – ПАТ «Житомирський маслозавод».

О 18 годині у Волинському драмтеатрі покажуть виставу «Лесина містерія». Це драма-фентезі на дві дії. Режисер-постановник - заслужена артистка України Світлана Органіста.

Замовити білети - за телефоном: 050 66 28 938.

Куди піти у Луцьку на вихідних 22–23 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, вистава, варте уваги, концерт, змагання
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