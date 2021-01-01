У спадок від попередньої Луцької райради отримали багато негативу, – депутат Микола Романюк

Микола Романюк, разом з ним налічує шестеро депутатів: Олена Карпюк, Віктор Магурчак, Сергій Сівак, Микола Собуцький та Катерина Шевченко.



Микола Романюк вже має за плечима досвід депутатської роботи – був представником громади у Луцькій міській раді. Проте в депутатському корпусі районної ради працює вперше. Зізнається, що обрання депутатом Луцької райради змусило його трохи похвилюватися, оскільки новий формат роботи після об’єднання районів – це велика відповідальність.



Інтерв'ю з Миколою Романюком



Біографічна довідка. Микола Романюк народився 16.08.1964 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода". Проживає у Луцьку. З квітня 2021 року очолює ЖКП №2.



- Миколо Петровичу, якою бачите Луцьку районну раду нового скликання?



- В районну раду зайшли цікаві, потужні люди. У фракції «Свобода», наприклад, є підприємці, бізнесмени, аграрії, що дуже важливо для нормального функціонування районної ради.



Нам доводиться працювати у раді в складний період. Це молода районна рада, якій лише півроку, але вже можу похвалити її у тому плані, що ми потужно заявляємо про себе: і у плані керування, і в бажанні депутатів почути своїх виборців. Мені здається, що вона має перспективу, але поки ми не бачимо цього законодавчо. Які наші повноваження, як усе має бути – поки розмите уявлення.



Ми отримали в спадок від попередньої Луцької райради, крім майна, ще багато негативу. Як завершувалась їхня каденція, особливо, як відбувалася їхня остання сесія – усе зроблене неправильно, не по-людськи… Маю надію: те, що зробить нинішня каденція, буде позитивним, на благо району. Але поки чекаємо законодавчого підтвердження наших повноважень.



- Які пріоритети діяльності фракції «Свобода», яку Ви очолюєте у Луцькій районній раді?



- Наша фракція – дуже потужна, бо має представників Луцька, Луцького району, Горохівщини, Ківерцівщини. Члени фракції вже були депутатами різних рад: обласної, приміром, я зокрема був депутатом Луцької міської ради.



У кожній громаді, кожному районі, який приєднався до Луцького, є свої особливості і свої проблеми. Але попри це, ми готові чути кожного і є відкритими, доступними для усіх мешканців. Це і є одним із основних принципів роботи фракції ВО «Свобода». Бо у тій ситуації, в якій знаходиться наша держава – у стані російсько-української війни, боротьби із коронавірусом, вкрай важливо допомагати людям, які цього потребують. А ті кроки, ініціативи, які започаткувала районна рада, є ефективними.



- Якою бачите співпрацю районної ради із Луцькою РДА?



- Ще рік тому багато хто думав, що Луцька РДА взагалі припинить своє існування, але реалії такі, що вона працює далі, її фінансує держава, на відміну від районних рад.



Ми, як депутати районної ради, хочемо бачити співпрацю з РДА. Аналізуючи останні місяці нашої роботи, бачу, що поступово діалог налагоджується, хоча спочатку цього не було. Відчувалося якесь недоброзичливе ставлення, ніби старшого до меншого. Зараз мені подобається те, що адміністрація йде на контакт, знаходяться компроміси між головами.



- Якої думки фракція «Свобода» про ініційований районною радою проект «Соціальне житло»?



- Коли тільки зайшла мова про соціальне житло, здавалося, що це просто фантазія, але разом із тим ми усі розуміли, наскільки необхідним є цей проект. Молодих спеціалістів треба втримати у громадах, створити їм умови для роботи вдома, щоб вони не шукали кращої долі за кордоном. Соціальне житло – це необхідність, вимога часу. Наша фракція підтримує цей проект, як і усі соціальні ініціативи, і ми дуже сподіваємось, що його вдасться реалізувати та невдовзі побувати на новосіллі тих, хто вселятиметься у приміщенні колишніх ФАПів, які рішенням сесії Луцької районної ради були передані у власність Городищенської громади.



- Крім соціального житла, районна рада взяла курс на підтримку студентів, молоді, малого бізнесу…



- Для того нас і обрали депутатами, щоб ми відчули потреби людей, особливо у сільській місцевості. Тому підтримка бізнесу - дуже необхідна. І мова йде не лише про підтримку від районної ради. Про це має думати і держава, про реальні доступні кредити, інвестиції…



Зараз районна рада демонструє приклад іншим, як треба підходити до вирішення проблем молоді, пошуку для них першого робочого місця. Будуть результати – то і наші сусіди – райони, області, і вся Україна задумається над цим, бо бізнес підтримувати треба. Наші люди їздять за кордон і бачать, як там усе відбувається. Головне - не заважати, а сприяти. Наші люди вміють і хочуть працювати, але спробують, зіткнуться із перешкодами, махнуть рукою і їдуть за кордон…



- На крайній сесії Луцької районної ради комунальному підприємству «Райтеплобуд» передані приміщення для їхнього подальшого ефективного використання, а відтак – і наповнення бюджету району. Що думаєте про такий підхід?



- Ми почали свою роботу якраз у період, коли треба передати майно, яке потребує бюджетного фінансування, громадам. Є майно, яке ми не передали, через що є супротив від певних громад… Разом із тим є розуміння, що Луцька районна рада повинна заробляти і показувати приклад того, як наповнювати бюджет, не чекаючи допомоги від держави. Перший крок уже зроблений – це комунальне підприємство «Райтеплобуд», на яке ми покладаємо великі сподівання, а результати його діяльності, наповнення бюджету втре носа тим, хто кричав, що це нереально.



Наша фракція підтримувала рішення про передачу майна на баланс «Райтеплобуду», хоча не усім громадам це сподобалось. Майно, будучи у власності районних рад, які ліквідовані, простоювало роками, не використовувалось, а коли Луцька районна рада почала рух у напрямку ефективності, то почався супротив. Ні собі ні людям, як то кажуть.



- Яким бачите Луцький район через 5 років?



- На території Луцького району є хороші, заможні територіальні громади, є трохи бідніші. Хотілося б бачити у кожній з них гарно розвинену інфраструктуру, дороги, зайнятість населення… Луцький район має все для того, щоб потужно розвиватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Всеукраїнське об’єднання «Свобода» має своє представництво і у Луцькій районній раді. Фракція, яку очолює, разом з ним налічує шестеро депутатів:таМикола Романюк вже має за плечима досвід депутатської роботи – був представником громади у Луцькій міській раді. Проте в депутатському корпусі районної ради працює вперше. Зізнається, що обрання депутатом Луцької райради змусило його трохи похвилюватися, оскільки новий формат роботи після об’єднання районів – це велика відповідальність.Інтерв'ю з Миколою Романюком опублікували на сайті Луцької районної ради.- В районну раду зайшли цікаві, потужні люди. У фракції «Свобода», наприклад, є підприємці, бізнесмени, аграрії, що дуже важливо для нормального функціонування районної ради.Нам доводиться працювати у раді в складний період. Це молода районна рада, якій лише півроку, але вже можу похвалити її у тому плані, що ми потужно заявляємо про себе: і у плані керування, і в бажанні депутатів почути своїх виборців. Мені здається, що вона має перспективу, але поки ми не бачимо цього законодавчо. Які наші повноваження, як усе має бути – поки розмите уявлення.Ми отримали в спадок від попередньої Луцької райради, крім майна, ще багато негативу. Як завершувалась їхня каденція, особливо, як відбувалася їхня остання сесія – усе зроблене неправильно, не по-людськи… Маю надію: те, що зробить нинішня каденція, буде позитивним, на благо району. Але поки чекаємо законодавчого підтвердження наших повноважень.- Наша фракція – дуже потужна, бо має представників Луцька, Луцького району, Горохівщини, Ківерцівщини. Члени фракції вже були депутатами різних рад: обласної, приміром, я зокрема був депутатом Луцької міської ради.У кожній громаді, кожному районі, який приєднався до Луцького, є свої особливості і свої проблеми. Але попри це, ми готові чути кожного і є відкритими, доступними для усіх мешканців. Це і є одним із основних принципів роботи фракції ВО «Свобода». Бо у тій ситуації, в якій знаходиться наша держава – у стані російсько-української війни, боротьби із коронавірусом, вкрай важливо допомагати людям, які цього потребують. А ті кроки, ініціативи, які започаткувала районна рада, є ефективними.- Ще рік тому багато хто думав, що Луцька РДА взагалі припинить своє існування, але реалії такі, що вона працює далі, її фінансує держава, на відміну від районних рад.Ми, як депутати районної ради, хочемо бачити співпрацю з РДА. Аналізуючи останні місяці нашої роботи, бачу, що поступово діалог налагоджується, хоча спочатку цього не було. Відчувалося якесь недоброзичливе ставлення, ніби старшого до меншого. Зараз мені подобається те, що адміністрація йде на контакт, знаходяться компроміси між головами.- Коли тільки зайшла мова про соціальне житло, здавалося, що це просто фантазія, але разом із тим ми усі розуміли, наскільки необхідним є цей проект. Молодих спеціалістів треба втримати у громадах, створити їм умови для роботи вдома, щоб вони не шукали кращої долі за кордоном. Соціальне житло – це необхідність, вимога часу. Наша фракція підтримує цей проект, як і усі соціальні ініціативи, і ми дуже сподіваємось, що його вдасться реалізувати та невдовзі побувати на новосіллі тих, хто вселятиметься у приміщенні колишніх ФАПів, які рішенням сесії Луцької районної ради були передані у власність Городищенської громади.- Для того нас і обрали депутатами, щоб ми відчули потреби людей, особливо у сільській місцевості. Тому підтримка бізнесу - дуже необхідна. І мова йде не лише про підтримку від районної ради. Про це має думати і держава, про реальні доступні кредити, інвестиції…Зараз районна рада демонструє приклад іншим, як треба підходити до вирішення проблем молоді, пошуку для них першого робочого місця. Будуть результати – то і наші сусіди – райони, області, і вся Україна задумається над цим, бо бізнес підтримувати треба. Наші люди їздять за кордон і бачать, як там усе відбувається. Головне - не заважати, а сприяти. Наші люди вміють і хочуть працювати, але спробують, зіткнуться із перешкодами, махнуть рукою і їдуть за кордон…- Ми почали свою роботу якраз у період, коли треба передати майно, яке потребує бюджетного фінансування, громадам. Є майно, яке ми не передали, через що є супротив від певних громад… Разом із тим є розуміння, що Луцька районна рада повинна заробляти і показувати приклад того, як наповнювати бюджет, не чекаючи допомоги від держави. Перший крок уже зроблений – це комунальне підприємство «Райтеплобуд», на яке ми покладаємо великі сподівання, а результати його діяльності, наповнення бюджету втре носа тим, хто кричав, що це нереально.Наша фракція підтримувала рішення про передачу майна на баланс «Райтеплобуду», хоча не усім громадам це сподобалось. Майно, будучи у власності районних рад, які ліквідовані, простоювало роками, не використовувалось, а коли Луцька районна рада почала рух у напрямку ефективності, то почався супротив. Ні собі ні людям, як то кажуть.- На території Луцького району є хороші, заможні територіальні громади, є трохи бідніші. Хотілося б бачити у кожній з них гарно розвинену інфраструктуру, дороги, зайнятість населення… Луцький район має все для того, щоб потужно розвиватися.

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