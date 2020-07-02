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13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину

13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури, які підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним волинянином злочинів проти статевої свободи та недоторканості 13-річної дитини, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві, а також у виготовленні та зберіганні матеріалів, що містять дитячу порнографію (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України).

Згідно з вироком суду, відомості про волинянина внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Теги: вирок, насилля, порнографія
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