13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину
Сьогодні, 17:15
За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури, які підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним волинянином злочинів проти статевої свободи та недоторканості 13-річної дитини, Ковельський міськрайонний суд призначив обвинуваченому покарання у виді 13 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві, а також у виготовленні та зберіганні матеріалів, що містять дитячу порнографію (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України).
Згідно з вироком суду, відомості про волинянина внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Чоловіка визнали винним у сексуальному насильстві, а також у виготовленні та зберіганні матеріалів, що містять дитячу порнографію (ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 КК України).
Згідно з вироком суду, відомості про волинянина внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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