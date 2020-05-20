У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
Сьогодні, 17:47
На території Самарівська ТГ поліцейські офіцери громади спинили вантажівку із колодами дуба без документів.
Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Під час відпрацювання Самарівської громади, а саме в селі Боровуха офіцери громади зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum для перевірки. В ході чого в причепі автомобіля виявили 42 колоди дуба.
Як з’ясувалось під час перевірки, документів, які б підтверджували легальність походження деревини, водій не мав, натомість пояснити, що за деревина, він так і не зміг.
На місце події викликали слідо-оперативну групу. Вирішується питання про внесення відомостей у ЄРДР.
Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.
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Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.
Під час відпрацювання Самарівської громади, а саме в селі Боровуха офіцери громади зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum для перевірки. В ході чого в причепі автомобіля виявили 42 колоди дуба.
Як з’ясувалось під час перевірки, документів, які б підтверджували легальність походження деревини, водій не мав, натомість пояснити, що за деревина, він так і не зміг.
На місце події викликали слідо-оперативну групу. Вирішується питання про внесення відомостей у ЄРДР.
Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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