У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів





Про це повідомляють на сторінці



Під час відпрацювання Самарівської громади, а саме в селі Боровуха офіцери громади зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum для перевірки. В ході чого в причепі автомобіля виявили 42 колоди дуба.



Як з’ясувалось під час перевірки, документів, які б підтверджували легальність походження деревини, водій не мав, натомість пояснити, що за деревина, він так і не зміг.



На місце події викликали слідо-оперативну групу. Вирішується питання про внесення відомостей у ЄРДР.



Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Самарівська ТГ поліцейські офіцери громади спинили вантажівку із колодами дуба без документів.Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.Під час відпрацювання Самарівської громади, а саме в селі Боровуха офіцери громади зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum для перевірки. В ході чого в причепі автомобіля виявили 42 колоди дуба.Як з’ясувалось під час перевірки, документів, які б підтверджували легальність походження деревини, водій не мав, натомість пояснити, що за деревина, він так і не зміг.На місце події викликали слідо-оперативну групу. Вирішується питання про внесення відомостей у ЄРДР.Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.

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