вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів

У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
На території Самарівська ТГ поліцейські офіцери громади спинили вантажівку із колодами дуба без документів.

Про це повідомляють на сторінці "Поліцейські офіцери громади у Волинській області" у фейсбуці.

Під час відпрацювання Самарівської громади, а саме в селі Боровуха офіцери громади зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum для перевірки. В ході чого в причепі автомобіля виявили 42 колоди дуба.

Як з’ясувалось під час перевірки, документів, які б підтверджували легальність походження деревини, водій не мав, натомість пояснити, що за деревина, він так і не зміг.

На місце події викликали слідо-оперативну групу. Вирішується питання про внесення відомостей у ЄРДР.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Самарівська ОТГ, вантажівка, деревина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
Сьогодні, 17:47
У луцькій школі №26 нагородили найкращих учнів. ФОТО
Сьогодні, 17:34
13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину
Сьогодні, 17:15
Родина волинянки зберігає вишиванку, якій більше ста років
Сьогодні, 17:02
У спадок від попередньої Луцької райради отримали багато негативу, – депутат Микола Романюк
Сьогодні, 16:38
Схожі новини
В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною В урочищі на Волині арештували вантажівку із незаконно зрубаною деревиною
20 січень, 17:15
У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною У волинському селі затримали вантажівку з незаконною деревиною
20 травень, 2020, 17:26
Поблизу українсько-білоруського кордону затримали вантажівку з деревиною Поблизу українсько-білоруського кордону затримали вантажівку з деревиною
06 квітень, 2018, 10:18
У Луцьку зупинили фуру, перевантажену деревиною. ФОТО У Луцьку зупинили фуру, перевантажену деревиною. ФОТО
23 вересень, 2016, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У громаді на Волині зупинили водія вантажівки, який перевозив деревину без документів
Сьогодні, 17:47
 0
У луцькій школі №26 нагородили найкращих учнів. ФОТО
Сьогодні, 17:34
 0
13 років тюрми за насилля та розповсюдження дитячої порнографії: суд виніс вирок волинянину
Сьогодні, 17:15
 0
Родина волинянки зберігає вишиванку, якій більше ста років
Сьогодні, 17:02
 0
У спадок від попередньої Луцької райради отримали багато негативу, – депутат Микола Романюк
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8