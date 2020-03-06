Через Волинь контрабандисти щодня переправляли цигарки гелікоптером. ФОТО

На Волині Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіональної злочинної групи. Учасники налагодили механізм нелегального переправлення через кордон цигарок до 30 тисяч на день.Про це повідомляє Служба безпеки України у Волинській області.Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатори придбали в одній із східних областей України гелікоптер "Robinson r-44". У квітні 2021 року ділки завершили обладнання вертольота під контрабандні перевезення.Літальний засіб перетинав кордон на низькій висоті, щоб не бути запеленгованими прикордонниками. Гвинтокрил приховували у замаскованих ангарах.Правоохоронці затримали зловмисників у Ковельському районі під час чергової спроби переміщення 15,2 тис. пачок цигарок українського виробництва. Крім товару, у ділків вилучили гелікоптер і мікроавтобус, все загальною вартістю майже 85 тисяч.У межах кримінального провадження планується повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ст. 334 Кримінального кодексу України.Триває досудове слідство.Операція проводилась спільно зі співробітниками Луцького прикордонного загону, під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.