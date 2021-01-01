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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня
У Волинській області завтра, 21 травня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.

Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.

У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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