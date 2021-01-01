Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 21 травня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.

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