Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 21 травня, прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 15-20° тепла.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 17-19° тепла.
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