Проєкт «Велика реставрація»: замок Любарта потрапив у десятку перших загальноукраїнського рейтингу

До сформованого рейтингу проєкту «Велика реставрація» потрапили 2 волинських об’єкти культурної спадщини – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів.Про це йшлося під час брифінгу Волинської ОДА, що відбувся 19 травня 2021 року, повідомляє Волинська ОДА.Зазначають, що проєкт «Велика реставрація» є частиною програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».Зокрема, як повідомила т.в.о. директора департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації, до сформованого рейтингу потрапило 2 волинських проєкти – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів. До слова, від Волині було подано 3 проєкти.Із загального рейтингу проєкт «Реставрація Луцького Верхнього замку пам’ятки архітектури національного значення охоронний номер 75 м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а» є десятим у рейтингу (55,8 балів), а «Реставрація, пристосування, музеєфікація пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок Косачів», охоронний номер 9-Вл, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23» посів 40-ве місце (54 бали).Порядок відбору проєктів затвердили постановою КМУ наприкінці минулого року. На відбір могли подаватися проєкти з реставрації, консервації та ремонту пам’яток культурної спадщини, в тому числі замкових, інших фортифікаційних, оборонних та палацо-паркових комплексів.Так, днями Міністерство культури та інформаційної політики України оголосив перелік уже сформованим рейтингом, до якого вцілому увійшло 109 проєктів. Загалом подавали 211, однак частина з них не відповідала умовам порядку відбору.«Хочу наголосити, що цей перелік сформований з рейтинговою оцінкою. Перелік об’єктів, які буде фінансуватись і подалі реалізовуватись в рамках проєкту «Велика реставрація» буде затверджений найближчим часом наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. Тому тільки після того як з’явиться офіційний наказ, ми зможемо говорити які проєкти будуть реалізовуватись», - відзначила Вероніка Бальбуза.