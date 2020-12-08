вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Проєкт «Велика реставрація»: замок Любарта потрапив у десятку перших загальноукраїнського рейтингу

Проєкт «Велика реставрація»: замок Любарта потрапив у десятку перших загальноукраїнського рейтингу
До сформованого рейтингу проєкту «Велика реставрація» потрапили 2 волинських об’єкти культурної спадщини – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів.

Про це йшлося під час брифінгу Волинської ОДА, що відбувся 19 травня 2021 року, повідомляє Волинська ОДА.

Зазначають, що проєкт «Велика реставрація» є частиною програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Зокрема, як повідомила т.в.о. директора департаменту зовнішніх зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів облдержадміністрації Вероніка Бальбуза, до сформованого рейтингу потрапило 2 волинських проєкти – реставрація Луцького верхнього замку та будинків Косачів. До слова, від Волині було подано 3 проєкти.

Із загального рейтингу проєкт «Реставрація Луцького Верхнього замку пам’ятки архітектури національного значення охоронний номер 75 м. Луцьк, вул. Кафедральна, 1а» є десятим у рейтингу (55,8 балів), а «Реставрація, пристосування, музеєфікація пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок Косачів», охоронний номер 9-Вл, м. Луцьк, вул. Драгоманова, 23» посів 40-ве місце (54 бали).

Порядок відбору проєктів затвердили постановою КМУ наприкінці минулого року. На відбір могли подаватися проєкти з реставрації, консервації та ремонту пам’яток культурної спадщини, в тому числі замкових, інших фортифікаційних, оборонних та палацо-паркових комплексів.

Так, днями Міністерство культури та інформаційної політики України оголосив перелік уже сформованим рейтингом, до якого вцілому увійшло 109 проєктів. Загалом подавали 211, однак частина з них не відповідала умовам порядку відбору.

«Хочу наголосити, що цей перелік сформований з рейтинговою оцінкою. Перелік об’єктів, які буде фінансуватись і подалі реалізовуватись в рамках проєкту «Велика реставрація» буде затверджений найближчим часом наказом Міністерства культури та інформаційної політики України. Тому тільки після того як з’явиться офіційний наказ, ми зможемо говорити які проєкти будуть реалізовуватись», - відзначила Вероніка Бальбуза.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Велика реставрація, проєкт президента, Луцький замок, будинок Косачів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Проєкт «Велика реставрація»: замок Любарта потрапив у десятку перших загальноукраїнського рейтингу
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня
Сьогодні, 20:00
Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 19:19
Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:20
Схожі новини
«Велике будівництво» в культурі: які історичні пам’ятки Луцька відновить Мінкультури «Велике будівництво» в культурі: які історичні пам’ятки Луцька відновить Мінкультури
18 травень, 22:13
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку «Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
20 квітень, 10:49
Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
13 квітень, 10:10
Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО Який вигляд мав замок Любарта у 70-х роках 19 століття. РЕТРОФОТО
08 грудень, 2020, 15:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Проєкт «Велика реставрація»: замок Любарта потрапив у десятку перших загальноукраїнського рейтингу
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 21 травня
Сьогодні, 20:00
 0
Ветерани АТО/ООС з Волині здобули низку медалей на змаганнях «Звитяга Нескорених». ФОТО
Сьогодні, 19:19
 0
Завтра, 21 травня, на деяких вулицях Луцька вимикатимуть світло. ПЕРЕЛІК АДРЕС
Сьогодні, 19:00
 0
Безліч кольорів, орнаментів і візерунків: лучани у вишиванках – у центрі міста. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8