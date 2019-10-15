«За два роки став менш сентиментальним»: пресконференція Зеленського в цитатах

Володимир Зеленський сьогодні, 20 травня, провів велику пресконференцію за підсумками двох років роботи на посаді глави держави.



Замість анонсованих двох годин говорив президент з представниками ЗМІ довше - три години і висловив чимало думок щодо ключових тем України. Так, під час спілкування із журналістами український лідер презентував офіційний символ 30-річчя Незалежності, прокоментував зміну трьох міністрів, розповів про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, поділився планами щодо боротьби з олігархами. Не оминув глава держави звичайно і питання війни на Донбасі.



Детально, про що говорив президент України на пресконференції, головні теми та меседжі підготували журналісти gazeta.ua.



Про війну і агресора Росію

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що питання припинення війни на Донбасі та повернення незаконно окупованих Росією територій до України залишаються пріоритетними. Він запевнив, що робить все від нього можливе, аби не допустити замороження конфлікту на Донбасі. Утім, мирне вирішення ситуації на сході України на 99% залежить від РФ.



Водночас, глава держави висловив думку, що простіше було б заморозити цей конфлікт. І, як він вважає, "у цьому не буде зради".



"Простіше заморозити, ми це розуміємо. В цьому не буде зради, все буде нормально. Ну не вийшло. Ну прийде час. Я не боюсь питань, я не боюсь гарячих голів, які щось кричати. Я точно розумію, що роблю. Нічого на боюсь. Знаю, куди йду, знаю — для чого", — зазначив Зеленський.



Також президент України вважає, що наразі неможливо вплинути на те, що Росія незаконно видає паспорти на тимчасово окупованій території Донбасу. Єдиний вихід, за його словами, це дипломатичні розмови. Крім того, як додав Зеленський, залучаючи мешканців окупованого Донбасу до виборів до Держдуми РФ, Москва хоче показати, що там є громадяни Росії.



"Якщо вони підуть до Думи, чи ще до якихось там органів, мені також не цікаво. Мені зрозуміло, що проукраїнські люди до жодних органів російської влади не підуть", - сказав Зеленський.



Водночас Зеленський зазначив, що Німеччина і Франція послаблюють свої позиції щодо тиску на Російську Федерацію. Президент вважає, що причиною зменшення тиску Берліна, зокрема, є економічний тиск щодо санкційної політики щодо російського газопроводу "Північний потік-2".



Про "Кримську платформу"

"Це перший серйозний майданчик з деокупації Криму.

Ми нарешті відкриємо постійний офіс "Кримської платформи". Це будуть професійні люди - від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного напряму. Які щодня займатимуться питаннями окупованого Криму й питаннями людей, які мають отримувати гуманітарну допомогу. І тих, які перебувають там у в'язницях, - і Криму, і в РФ. Це дуже серйозний крок уперед".



Завдання і пріоритети політики Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що наразі завдання номер 1 є побудова держави Україна, яка була б на висоті потужних централізованих країн. Президент порівняв це завдання із літаком "Мрія".



Також глава держави назвав такі пріоритети своєї політики: збудувати країну без олігархів, провести судову реформу, завершити земельну реформу та інфраструктурні проєкти.



Про Медведчука і Коломойського

"Не пам'ятаю, чи була на бігбордах "Епоха Медведчука". Я вважаю, що ця епоха закінчується.

Ми розуміємо, де зараз Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. У них більше немає того впливу, який був".



Про корупцію

"Ми зробили багато кроків вперед. Санкційна потужна політика. Так, я знайшов інший шлях - через РНБО. Але останнім часом почали працювати потужно і прокурори, і СБУ, і поліція.

Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом, назвемо їх так. Тому що поки що вони не олігархи, немає закону. Так ось, ці вертикалі в кожній інституції України, в кожному міністерстві, парламенті - великий вплив цих людей.

Ми почали закінчення цієї епохи. І я точно її закінчу".



Про справу Шеремета і Авакова

"Стовідсоткових доказів ще немає, що вони не винні чи винні (Антоненко та інші звинувачені. - Gazeta.ua). Наприклад, сьогодні зранку Яна Дугарь мені... ми переписуємося. Тобто мені не все одно, що з цими людьми.



Якщо засудили незаконно, то я серйозно говоритиму з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. І він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу".



Про економіку

"Тисну на уряд, щоб збільшували й мінімалку, і пенсії. Їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається повільно через Covid".



Про законопроєкт щодо олігархів

"Закон майже на 100 відсотків готовий. Думаю, що він з'явиться наступного тижня. Ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні.

Впливу на масмедіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігархи". Вони з'являться в спеціальному реєстрі. Тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів за кордоном".



Про Порошенка

"Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що відбулося. Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Усе це добіжить. Окрім правоохоронних органів, це карма. Ми бачимо тільки поверхню того, що було зроблено – для чого, для кого це відбувалось. Я просто розумію, це відбувалось у них щодня. Це жах, я не хочу про це говорити – про деталі".



Про Кличка

"Я з великою повагою ставлюся до його перемог, до того як він став главою міста. Це питання до правоохоронців, чому вони проводять обшуки в його оточенні. Мабуть, просто не треба було красти гроші в бюджеті. Він постійно мені пише, дзвоне, записується на прийом. Постійно, запитайте у нього. Навіть приходить в Офіс президента, коли я не готовий з ним зустрітися, тому що у мене бракує часу. Він звертався до мене з проханням, щоб його не звільняв я, хоча маю повноваження".



Про день народження на квартирі соратника Коломойського

"Я святкував день народження у своїй квартирі, яка розташована за адресою Грушевського, 9 а. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Він є комерційним директором "Студії "Квартал 95". Він має прекрасні робочі стосунки з акторами й авторами. Студія разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, у своїй квартирі, зробили мені сюрприз. І покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх. Так, був крутий сюрприз. Був такий прикол. Вони принесли музичні інструменти. Ми разом співали".



Про РНБО

"Ви побачите ще багато всього, дивіться нас щоп'ятниці"



Про другий термін

"Рано відповідати".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українисьогодні, 20 травня, провів велику пресконференцію за підсумками двох років роботи на посаді глави держави.Замість анонсованих двох годин говорив президент з представниками ЗМІ довше - три години і висловив чимало думок щодо ключових тем України. Так, під час спілкування із журналістами український лідер презентував офіційний символ 30-річчя Незалежності, прокоментував зміну трьох міністрів, розповів про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, поділився планами щодо боротьби з олігархами. Не оминув глава держави звичайно і питання війни на Донбасі.Детально, про що говорив президент України на пресконференції, головні теми та меседжі підготували журналісти gazeta.ua. Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що питання припинення війни на Донбасі та повернення незаконно окупованих Росією територій до України залишаються пріоритетними. Він запевнив, що робить все від нього можливе, аби не допустити замороження конфлікту на Донбасі. Утім, мирне вирішення ситуації на сході України на 99% залежить від РФ.Водночас, глава держави висловив думку, що простіше було б заморозити цей конфлікт. І, як він вважає, "у цьому не буде зради"."Простіше заморозити, ми це розуміємо. В цьому не буде зради, все буде нормально. Ну не вийшло. Ну прийде час. Я не боюсь питань, я не боюсь гарячих голів, які щось кричати. Я точно розумію, що роблю. Нічого на боюсь. Знаю, куди йду, знаю — для чого", — зазначив Зеленський.Також президент України вважає, що наразі неможливо вплинути на те, що Росія незаконно видає паспорти на тимчасово окупованій території Донбасу. Єдиний вихід, за його словами, це дипломатичні розмови. Крім того, як додав Зеленський, залучаючи мешканців окупованого Донбасу до виборів до Держдуми РФ, Москва хоче показати, що там є громадяни Росії."Якщо вони підуть до Думи, чи ще до якихось там органів, мені також не цікаво. Мені зрозуміло, що проукраїнські люди до жодних органів російської влади не підуть", - сказав Зеленський.Водночас Зеленський зазначив, що Німеччина і Франція послаблюють свої позиції щодо тиску на Російську Федерацію. Президент вважає, що причиною зменшення тиску Берліна, зокрема, є економічний тиск щодо санкційної політики щодо російського газопроводу "Північний потік-2"."Це перший серйозний майданчик з деокупації Криму.Ми нарешті відкриємо постійний офіс "Кримської платформи". Це будуть професійні люди - від юристів до економістів, до фахівців гуманітарного напряму. Які щодня займатимуться питаннями окупованого Криму й питаннями людей, які мають отримувати гуманітарну допомогу. І тих, які перебувають там у в'язницях, - і Криму, і в РФ. Це дуже серйозний крок уперед".Володимир Зеленський розповів, що наразі завдання номер 1 є побудова держави Україна, яка була б на висоті потужних централізованих країн. Президент порівняв це завдання із літаком "Мрія".Також глава держави назвав такі пріоритети своєї політики: збудувати країну без олігархів, провести судову реформу, завершити земельну реформу та інфраструктурні проєкти."Не пам'ятаю, чи була на бігбордах "Епоха Медведчука". Я вважаю, що ця епоха закінчується.Ми розуміємо, де зараз Медведчук. Ми розуміємо, що з Коломойським. У них більше немає того впливу, який був"."Ми зробили багато кроків вперед. Санкційна потужна політика. Так, я знайшов інший шлях - через РНБО. Але останнім часом почали працювати потужно і прокурори, і СБУ, і поліція.Щодо корупції - ми чистимо вертикалі, вибудувані великим бізнесом, назвемо їх так. Тому що поки що вони не олігархи, немає закону. Так ось, ці вертикалі в кожній інституції України, в кожному міністерстві, парламенті - великий вплив цих людей.Ми почали закінчення цієї епохи. І я точно її закінчу"."Стовідсоткових доказів ще немає, що вони не винні чи винні (Антоненко та інші звинувачені. - Gazeta.ua). Наприклад, сьогодні зранку Яна Дугарь мені... ми переписуємося. Тобто мені не все одно, що з цими людьми.Якщо засудили незаконно, то я серйозно говоритиму з міністром. Чи він може залишитися в такій ситуації. Ні. І він це знає. І ми розуміємо складність цього процесу"."Тисну на уряд, щоб збільшували й мінімалку, і пенсії. Їм непросто з наповненням бюджету. Економіка розвивається повільно через Covid"."Закон майже на 100 відсотків готовий. Думаю, що він з'явиться наступного тижня. Ми не хочемо вбити великий бізнес, але ми точно вбиваємо поняття зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні.Впливу на масмедіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути. Але якщо це буде, ці люди отримають квиток під назвою "олігархи". Вони з'являться в спеціальному реєстрі. Тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів за кордоном"."Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що відбулося. Він багато чого зробив серйозного, поганого, коли був президентом України. Усе це добіжить. Окрім правоохоронних органів, це карма. Ми бачимо тільки поверхню того, що було зроблено – для чого, для кого це відбувалось. Я просто розумію, це відбувалось у них щодня. Це жах, я не хочу про це говорити – про деталі"."Я з великою повагою ставлюся до його перемог, до того як він став главою міста. Це питання до правоохоронців, чому вони проводять обшуки в його оточенні. Мабуть, просто не треба було красти гроші в бюджеті. Він постійно мені пише, дзвоне, записується на прийом. Постійно, запитайте у нього. Навіть приходить в Офіс президента, коли я не готовий з ним зустрітися, тому що у мене бракує часу. Він звертався до мене з проханням, щоб його не звільняв я, хоча маю повноваження"."Я святкував день народження у своїй квартирі, яка розташована за адресою Грушевського, 9 а. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Він є комерційним директором "Студії "Квартал 95". Він має прекрасні робочі стосунки з акторами й авторами. Студія разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, у своїй квартирі, зробили мені сюрприз. І покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх. Так, був крутий сюрприз. Був такий прикол. Вони принесли музичні інструменти. Ми разом співали"."Ви побачите ще багато всього, дивіться нас щоп'ятниці""Рано відповідати".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію