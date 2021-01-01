Дали бій, але поступилися: «Старий Луцьк» програв «Кривбасу»
Сьогодні, 22:29
Сьогодні, 20 травня, відбувся другий матч бронзової серії вищої ліги з баскетболу між командами «Старий Луцьк» та «Кривбас».
Про перебіг та результат матчу інформує пресслужба луцьких баскетболістів.
Два дальніх влучання на старті матчу допомогли господарям захопити лідерство в рахунку. Однак гості знайшли аргументи у вигляді 5 очок Унгуряна. Після цього волиняни зуміли заволодіти лідерством у рахунку, однак три поспіль влучання здалеку відновили статус кво для криворіжців. Шалений відсоток дальніх кидків забезпечив криворіжцям суттєвий відрив – 32-19.
В другій чверті лучани зробили ставку на боротьбу під кільцем. Декілька раз поспіль своїх візаві перегравав Дейна. Гості почали вигравати щити та щільніше захищатися. Це дало свій результат: відставання вдалося скоротити вдвічі – після «базера» Коцька рахунок на табло був 48-41.
На третю десятихвилинку команда Володимира Журжія вийшла дуже налаштованою. Агресивний захист і пресинг дав свої плоди – атакувальні потуги «Кривбасу» дещо вдалося збити. Після дальнього влучання Федчука волиняни вийшли вперед. Проте останнє слово у чверті все ж було за господарями – Найко і Нікітін встановили остаточний рахунок десятихвилинки на позначці 68-64.
У вирішальний момент низка баскетболістів «Старого Луцька» перебувала на «фол-траблі» і, прогнозовано, не всі дограли матч.
Жодна з команд не хотіла відпускати суперника у відрив. У вирішальний момент господарі часто пробивали штрафні і таки зуміли завоювати мінімальну перемогу 91-88.
У складі гостей відзначаємо Федчука (17 очок та 11 підбирань). Рахунок у серії до трьох перемог зрівняно. Наступні матчі відбудуться у Луцьку.
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Про перебіг та результат матчу інформує пресслужба луцьких баскетболістів.
Два дальніх влучання на старті матчу допомогли господарям захопити лідерство в рахунку. Однак гості знайшли аргументи у вигляді 5 очок Унгуряна. Після цього волиняни зуміли заволодіти лідерством у рахунку, однак три поспіль влучання здалеку відновили статус кво для криворіжців. Шалений відсоток дальніх кидків забезпечив криворіжцям суттєвий відрив – 32-19.
В другій чверті лучани зробили ставку на боротьбу під кільцем. Декілька раз поспіль своїх візаві перегравав Дейна. Гості почали вигравати щити та щільніше захищатися. Це дало свій результат: відставання вдалося скоротити вдвічі – після «базера» Коцька рахунок на табло був 48-41.
На третю десятихвилинку команда Володимира Журжія вийшла дуже налаштованою. Агресивний захист і пресинг дав свої плоди – атакувальні потуги «Кривбасу» дещо вдалося збити. Після дальнього влучання Федчука волиняни вийшли вперед. Проте останнє слово у чверті все ж було за господарями – Найко і Нікітін встановили остаточний рахунок десятихвилинки на позначці 68-64.
У вирішальний момент низка баскетболістів «Старого Луцька» перебувала на «фол-траблі» і, прогнозовано, не всі дограли матч.
Жодна з команд не хотіла відпускати суперника у відрив. У вирішальний момент господарі часто пробивали штрафні і таки зуміли завоювати мінімальну перемогу 91-88.
У складі гостей відзначаємо Федчука (17 очок та 11 підбирань). Рахунок у серії до трьох перемог зрівняно. Наступні матчі відбудуться у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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