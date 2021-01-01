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Дали бій, але поступилися: «Старий Луцьк» програв «Кривбасу»

Дали бій, але поступилися: «Старий Луцьк» програв «Кривбасу»
Сьогодні, 20 травня, відбувся другий матч бронзової серії вищої ліги з баскетболу між командами «Старий Луцьк» та «Кривбас».

Про перебіг та результат матчу інформує пресслужба луцьких баскетболістів.

Два дальніх влучання на старті матчу допомогли господарям захопити лідерство в рахунку. Однак гості знайшли аргументи у вигляді 5 очок Унгуряна. Після цього волиняни зуміли заволодіти лідерством у рахунку, однак три поспіль влучання здалеку відновили статус кво для криворіжців. Шалений відсоток дальніх кидків забезпечив криворіжцям суттєвий відрив – 32-19.

В другій чверті лучани зробили ставку на боротьбу під кільцем. Декілька раз поспіль своїх візаві перегравав Дейна. Гості почали вигравати щити та щільніше захищатися. Це дало свій результат: відставання вдалося скоротити вдвічі – після «базера» Коцька рахунок на табло був 48-41.

На третю десятихвилинку команда Володимира Журжія вийшла дуже налаштованою. Агресивний захист і пресинг дав свої плоди – атакувальні потуги «Кривбасу» дещо вдалося збити. Після дальнього влучання Федчука волиняни вийшли вперед. Проте останнє слово у чверті все ж було за господарями – Найко і Нікітін встановили остаточний рахунок десятихвилинки на позначці 68-64.

У вирішальний момент низка баскетболістів «Старого Луцька» перебувала на «фол-траблі» і, прогнозовано, не всі дограли матч.

Жодна з команд не хотіла відпускати суперника у відрив. У вирішальний момент господарі часто пробивали штрафні і таки зуміли завоювати мінімальну перемогу 91-88.

У складі гостей відзначаємо Федчука (17 очок та 11 підбирань). Рахунок у серії до трьох перемог зрівняно. Наступні матчі відбудуться у Луцьку.

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Теги: Старий Луцьк, Кривбас, баскетбол
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