ХАМАС погодився на перемир'я з Ізраїлем

Терористична група ХАМАС повідомила, що погоджується на припинення вогню з Ізраїлем з завтрашнього дня.Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.Як повідомляє кореспондент BBC у секторі Газа, ізраїльський уряд планує погодитися на припинення вогню після сьогоднішнього засідання Ради безпеки. Як повідомлялося, 7 травня після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.Після цього бойовики організації ХАМАС, яка контролює сектор Газа, завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали у відповідь авіаударів по цілях у секторі Газа. Ізраїль повідомив про 10 загиблих унаслідок обстрілу.За оцінкою ВООЗ, у секторі Газа загинули 222 людини, ще 6 046 осіб отримали травми.Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела написало, що припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками організації ХАМАС може почати діяти вже в п'ятницю, 21 травня.