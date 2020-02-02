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Мережу підірвала пародія на пісню «Шум» гурту Go-A з Євробачення.ВІДЕО

Мережу підірвала пародія на пісню «Шум» гурту Go-A з Євробачення.ВІДЕО
Пісню фіналістів Євробачення – української групи Go_А – під назвою «Шум» переробили під гімн посівної.

Про це розповідає Час-Дій.

Відео знімали під час посіву кормових культур для тварин у Вовчанському районі Харківської області. Автори пародії сподіваються на хороший урожай. Про це повідомили виробники молочної продукції, які зняли відео.

«На одному з полів у Вовчанському районі знімали під час посівної. На відео наші аніматори, співали теж вони. Ідея зняти пародію виникла у директора молочного комбінату. А реалізовували копірайтер, відеооператор і аніматори», – розповіли виробники молочної продукції.

На відео люди, одягнені в спецодяг посеред поля на тлі посівної техніки співають перероблену пісню “Шум” групи Go_А. Разом з ними під хіт танцює “корова”.


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Теги: пародія, молочна продукція, пісня Шум, гурт Go-A
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