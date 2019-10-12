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Україна внесла до «чорного списку» ще трьох відомих російських акторів

Україна внесла до «чорного списку» ще трьох відомих російських акторів
Міністерство культури і інформаційної політики (МКІП) за поданням Служби безпеки внесло російських акторів Ігоря Копилова, Ігоря Петренка і Марію Миронову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.
Зазначається, що відповідний лист СБУ надійшов до відомства 11 травня.

«Відповідним наказом МКІП від 19 травня 2021 року Копилова Ігоря Сергійовича, Петренка Ігоря Петровича та Миронову Марію Андріївну було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати «включати» чи «не включати» до списків МКІП не наділено», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, воно здійснює оприлюднення переліку й оновлення на своєму офіційному сайті.

Раніше ми повідомляли, що у лютому цього року Мінкульт вніс до «чорного списку» Євгенія Лапова та Романа Курцина та колектив «Хор Турецького».

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Теги: Петренко, Миронова, Копилов, чорний список
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