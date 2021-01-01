21 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 21 травня, віряни шанують день апостола і євангеліста Іоанна Богослова - улюбленого учня Христа, автора п'яти книг Нового Завіту.
Також у світі відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день чаю.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Еля Коротинська, начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
21 травня не можна лінуватися
Не слід сумувати і скаржитися
Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти
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Також у світі відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день чаю.
Сьогодні відзначають день народження журналістка Еля Коротинська, начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Юрій Горбенко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
21 травня не можна лінуватися
Не слід сумувати і скаржитися
Не рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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