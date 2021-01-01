21 травня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 21 травня, віряни шанують день апостола і євангеліста Іоанна Богослова - улюбленого учня Христа, автора п'яти книг Нового Завіту.Також у світі відзначають Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку і Міжнародний день чаю.Сьогодні відзначають день народження журналістка, начальник департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністраціїВітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Арсеній та Іван. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя та успіхів у всіх починаннях.21 травня не можна лінуватисяНе слід сумувати і скаржитисяНе рекомендується в цей день садити й пересаджувати кімнатні квіти