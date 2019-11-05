До кінця травня завершиться модернізація приймальних відділень на Волині: що вже зроблено і за чий кошт





Нагадаємо, що



Зараз будівельні роботи з модернізації приймальних відділень завершені на 6 об’єктах: комунальному підприємстві «Волинська обласна клінічна лікарня», комунальних некомерційних підприємствах «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», «Любомльське територіальне медичне об’єднання», «Нововолинська центральна міська лікарня», «Ратнівська центральна районна лікарня» та «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».



Реконструкція приймального відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» на фінальній стадії – роботи будуть завершені до кінця травня цього року. Наразі будівельна готовність об’єкта – 95%.



Дозвільні документи про введення в експлуатацію об’єктів отримала Камінь-Каширська центральна районна лікарня, інші 6 медичних закладів очікують на отримання дозволів.



До слова, загальна кошторисна вартість робіт з модернізації та облаштування приймальних відділень районних та міських лікарень Волині становить 117, 5 млн грн, з яких 56 млн грн – кошти державного бюджету, 61,5 млн грн – кошти місцевих бюджетів.



Слід зазначити, що, окрім реконструкції приміщень приймальних відділень, програмою передбачено, що усі об’єкти мають відповідати уніфікованим єдиним стандартам та будуть забезпечені сучасним діагностичним обладнанням.



Наразі для приймальних відділень закладів охорони здоров’я Волині за кошти держбюджету вже придбано 9 одиниць обладнання: 5 комп’ютерних томографів, 3 рентген апарати та 1 апарат УЗД. Усі вони встановлені у медзакладах та будуть введені в експлуатацію після отримання ліцензій з ядерної безпеки.



Відтак, завдяки масштабній реконструкції 7 медичних закладів області матимуть оновлені відділення екстреної медичної допомоги, які відповідають європейським стандартам та забезпечать надання пацієнтам якісної медичної допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Реконструкція приймальних відділень семи опорних лікарень області в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершується. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.Нагадаємо, що зміни щодо модернізації приймальних відділень торкнулися 7 медзакладів Волині, які визначені опорними для гарантованого забезпечення надання вторинної (спеціалізованої) та госпітального етапу екстреної медичної допомоги.Зараз будівельні роботи з модернізації приймальних відділень завершені на 6 об’єктах: комунальному підприємстві «Волинська обласна клінічна лікарня», комунальних некомерційних підприємствах «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання», «Любомльське територіальне медичне об’єднання», «Нововолинська центральна міська лікарня», «Ратнівська центральна районна лікарня» та «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».Реконструкція приймального відділення КП «Луцька міська клінічна лікарня» на фінальній стадії – роботи будуть завершені до кінця травня цього року. Наразі будівельна готовність об’єкта – 95%.Дозвільні документи про введення в експлуатацію об’єктів отримала Камінь-Каширська центральна районна лікарня, інші 6 медичних закладів очікують на отримання дозволів.До слова, загальна кошторисна вартість робіт з модернізації та облаштування приймальних відділень районних та міських лікарень Волині становить 117, 5 млн грн, з яких 56 млн грн – кошти державного бюджету, 61,5 млн грн – кошти місцевих бюджетів.Слід зазначити, що, окрім реконструкції приміщень приймальних відділень, програмою передбачено, що усі об’єкти мають відповідати уніфікованим єдиним стандартам та будуть забезпечені сучасним діагностичним обладнанням.Наразі для приймальних відділень закладів охорони здоров’я Волині за кошти держбюджету вже придбано 9 одиниць обладнання: 5 комп’ютерних томографів, 3 рентген апарати та 1 апарат УЗД. Усі вони встановлені у медзакладах та будуть введені в експлуатацію після отримання ліцензій з ядерної безпеки.Відтак, завдяки масштабній реконструкції 7 медичних закладів області матимуть оновлені відділення екстреної медичної допомоги, які відповідають європейським стандартам та забезпечать надання пацієнтам якісної медичної допомоги.

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