«Євробачення-2021»: стали відомі усі фіналісти конкурсу
Сьогодні, 00:19
У Роттердамі завершився другий півфінал конкурсу "Євробачення-2021".
Про це пише tsn.ua.
Так, із 17 учасників, які представили свої країни на сцені Ahoy Arena, до фіналу пройшли ще 10.
До гранд-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, долучаться представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція, Фінляндія.
Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Україна та Мальта.
Загалом, у фіналі "Євробачення" заспівають 26 учасників. Серед яких і представники "великої п’ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни, яка приймає цьогоріч конкурс – Нідерланди.
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Про це пише tsn.ua.
Так, із 17 учасників, які представили свої країни на сцені Ahoy Arena, до фіналу пройшли ще 10.
До гранд-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, долучаться представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція, Фінляндія.
Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Україна та Мальта.
Загалом, у фіналі "Євробачення" заспівають 26 учасників. Серед яких і представники "великої п’ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни, яка приймає цьогоріч конкурс – Нідерланди.
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