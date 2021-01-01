«Євробачення-2021»: стали відомі усі фіналісти конкурсу



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Так, із 17 учасників, які представили свої країни на сцені Ahoy Arena, до фіналу пройшли ще 10.



До гранд-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, долучаться представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція, Фінляндія.



Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Україна та Мальта.



Загалом, у фіналі "Євробачення" заспівають 26 учасників. Серед яких і представники "великої п’ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни, яка приймає цьогоріч конкурс – Нідерланди.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Роттердамі завершився другий півфінал конкурсу "Євробачення-2021".Про це пише tsn.ua Так, із 17 учасників, які представили свої країни на сцені Ahoy Arena, до фіналу пройшли ще 10.До гранд-фіналу музичної першості, який відбудеться цієї суботи, 22 травня, долучаться представники таких країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція, Фінляндія.Також продовжують боротьбу за кубок конкурсу перші фіналісти: Литва, Росія, Швеція, Кіпр, Норвегія, Бельгія, Ізраїль, Азербайджан, Україна та Мальта.Загалом, у фіналі "Євробачення" заспівають 26 учасників. Серед яких і представники "великої п’ятірки" - Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції, а також країни, яка приймає цьогоріч конкурс – Нідерланди.

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