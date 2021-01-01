«Хто будував Луцьк? 7 великих архітекторів». Старт проекту. ВІДЕО*

«У Луцьку збережено багато історичних будівель, які свого часу були стильними, цікавими та актуальними. І ми подумали, що було б чудово, якби лучани знали, хто їх створив і які круті архітектори жили чи приїжджали працювати до нашого міста. А ще цей проект буде цікавий тим, що в архітектурі, як і в будь-якій сфері, мода - циклічна. Будівельні технології змінюються, але мода на певні речі час від часу повертається і вивчити це теж дуже цікаво», − поділився ідеєю проекту директор «Інвестора»У ході проекту вийде 7 відео-історій про різних архітекторів, які збудували в Луцьку найвеличніш будівлі, найцікавіші з точки зору історичної цінності та найпомітніші як архітектурні проекти. Серед цих архітекторів будуть і іноземці, які приїжджали сюди тільки на роботу, і місцеві. Будуть ті, хто народився в епоху пишного бароко і майже наші сучасники, яким доводилося творити в часи суворого бетонного соціалреалізму.«Про будівлі чи людей, які в них жили, розповідають часто. А ми хочемо показати історію з нового ракурсу і розказати про архітекторів, які створили ці будівлі. Це дуже важливо, адже саме їхня діяльність і їхня творчість - це те, що було початковим», − коментує волинський краєзнавець, начальник відділу охорони історичної спадщини Луцької міської радиДо реалізації проекту також долучилася кафедра дизайну Волинського національного університету ім. Лесі Українки.«На Волині дуже потужна освітня традиція, історія освітнього процесу. Відповідно, для нашого університету важливо відкривати нові аспекти історії, сприяти таким відкриттям та максимально поширювати інформацію про славне минуле Волині і Луцька. Нещодавно наші студенти брали участь у розкопках підземелля під вежею Чарторийських, і тепер залюбки підтримуємо проект із дослідження архітекторів та архітектури нашого міста», − прокоментував ректор Волинського національного університетуПрацівники і студенти кафедри дизайну уже розробили айдентику проекту, а також готують зображення архітекторів, виконані у незвичайному стилі. Для популяризації ідеї та історії Луцька загалом надалі в планах - виготовляти футболки та інший мерч із портретами архітекторів і фасадами будівель.«Ми намалювали логотип у стилі баухаус і плануємо виконати в ньому всі інші зображення. Це символічно, адже баухаус - стиль, який був актуальним і століття назад, і зараз, він не старіє», − пояснив ідею керівник кафедри дизайнуПерша історія - про архітектора, який збудував одну із найвеличніших будівель Луцька - Собор святих Петра і Павла у Старому місті поруч із замком Любарта. Як цей досить юний італієць потрапив у Луцьк, чому йому довірили таке відповідальне будівництво та кілька зовсім нових фактів про костел - дивіться у відео.