У Луцьку під час ремонту дороги відкопали кам’яне шосе, якому понад 160 років.ФОТО

У Луцьку на проспекті Волі, де нині триває реконструкція, в деяких місцях на глибині приблизно 30 см починає виринати Києво-Брестське шосе.Про це повідомив«З огляду на масив старих світлин і архівної інформації, яку я свого часу активно вивчав саме в контексті дорожного і тротуарного покриття, думаю, що це саме ті давні камені, викладені майстрами в рамках великого будівництва доріг в Російській імперії (на більшій глибині бруківки немає, це шосе слугувало аж до епохи асфальту). Дуже цікаво, що історія так близько», – розповів краєзнавець.Олександр Котис зазначив, що Києво-Брестське шосе проклали в 1860-х роках. У Києві воно починалося від важливої тепер артерії – проспекту Перемоги. У Луцьку проходило через Вульку (проспект Волі), повертало біля монастиря бернардинів, по теперішній Лесі Українки, далі поворот на Ковельську, Красне, і далі. Це була брукована дорога стратегічного значення.“Ще до сьогодні вздовж неї у різних областях можна зустріти поштові станції в характерному неоготичному стилі. Стояв такий будиночок і в Луцьку в районі АТБ на Ковельській”, – розповів Котис.А ще ось так писав про цеу 1876 році у його відомій книзі Łuck starożytny i dzisiejszy:“Дванадцять років тому кам’яна Києво-Брестська дорога (chaussée) пролягла вздовж усього міста, що справило на нього оздоровчий вплив. Бо, будучи природно незмірно болотистим, стало тепер доступним для багатьох приїжджих. Зрештою, піднеслася і торгівля завдяки мандрівникам з Києва і Волині до Варшави.”У коментарях до цього допису Roman Moiseiuk виклав фото, зроблене у 1968 році, на якому показана ця бруківка вздовж відрізка дороги "на пр.Волі ближче до Київського майдану".