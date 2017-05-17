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У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021

У мережі працюють шахраї, які продають фейкові відповіді на ЗНО-2021
У мережі працюють шахраї, які пропонують абітурієнтам купити "відповіді" на ЗНО-2021. Про це пише "Українська правда.Життя".

В Українському центрі оцінювання якості освіти закликають відхиляти такі пропозиції.
"Як і в попередні роки, задовго до зовнішнього незалежного оцінювання соціальні мережі рясніють "привабливими" пропозиціями, зокрема різні канали в Telegram", – розповідають в УЦОЯО.

Шахраї за певну плату пропонують придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2021 із відповідями до них. Для цього вони щоразу вигадують нові схеми, запевняючи в надійності й правдивості джерела інформації.

"Наприклад, для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки Українського центру оцінювання якості освіти.
Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – наголошують в УЦОЯО.

За їхніми словами, вони створили потужну систему захисту інформації. Тому укладають тести та друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

"Окремо зазначимо, що деякі шахраї неправомірно ставлять наш логотип на свій сумнівний контент. За зміст таких матеріалів Український центр оцінювання якості освіти відповідальності не несе", – додають в установі.

А також радять абітурієнтам зосередитися на ретельній підготовці до ЗНО.

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Теги: ЗНО, шахраї, відповіді
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