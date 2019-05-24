У Луцьку починається сезон прогулянок на катері річкою Стир



Про це розказали на



«Ну що, скучили? Прокатаємось на катері по Стиру нашим прекрасним містом після зимово-нерестового періоду?!», – написали на стрінці.



За деталями просять звертатися за номером: 095 495 81 52.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21 травня у Луцьку відкривають сезон прогулянок на катері річкою Стир.Про це розказали на фейсбук-сторінці Річкового Порту «Луцьк».«Ну що, скучили? Прокатаємось на катері по Стиру нашим прекрасним містом після зимово-нерестового періоду?!», – написали на стрінці.За деталями просять звертатися за номером: 095 495 81 52.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію