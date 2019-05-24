У Луцьку починається сезон прогулянок на катері річкою Стир
Сьогодні, 06:27
З 21 травня у Луцьку відкривають сезон прогулянок на катері річкою Стир.
Про це розказали на фейсбук-сторінці Річкового Порту «Луцьк».
«Ну що, скучили? Прокатаємось на катері по Стиру нашим прекрасним містом після зимово-нерестового періоду?!», – написали на стрінці.
За деталями просять звертатися за номером: 095 495 81 52.
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Про це розказали на фейсбук-сторінці Річкового Порту «Луцьк».
«Ну що, скучили? Прокатаємось на катері по Стиру нашим прекрасним містом після зимово-нерестового періоду?!», – написали на стрінці.
За деталями просять звертатися за номером: 095 495 81 52.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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