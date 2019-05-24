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У Луцьку починається сезон прогулянок на катері річкою Стир

У Луцьку починається сезон прогулянок на катері річкою Стир
З 21 травня у Луцьку відкривають сезон прогулянок на катері річкою Стир.
Про це розказали на фейсбук-сторінці Річкового Порту «Луцьк».

«Ну що, скучили? Прокатаємось на катері по Стиру нашим прекрасним містом після зимово-нерестового періоду?!», – написали на стрінці.

За деталями просять звертатися за номером: 095 495 81 52.

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Теги: річковий порт, прогулянки, Стир
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