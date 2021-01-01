Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за останню добу

За добу 20 травня 2021 року в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – у 278 дітей та 97 у медпрацівників.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 785 осіб;летальних випадків – 202;одужало – 12 845 особи;За добу протестували:методом ПЛР – 26 154 осіб,методом ІФА – 11 454 осіб,експрес-тестами – 24 969 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 175 382 осіб;одужало – 1 929 039 особи;летальних випадків – 49 101;провели ПЛР-тестувань – 9 970 045.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 453 випадки;Вінницька область – 134 випадки;Волинська область – 170 випадків;Дніпропетровська область – 405 випадків;Донецька область – 408 випадків;Житомирська область – 117 випадків;Закарпатська область – 47 випадків;Запорізька область – 354 випадки;Івано-Франківська область – 85 випадків;Київська область – 348 випадків;Кіровоградська область – 66 випадків;Луганська область – 56 випадків;Львівська область – 269 випадків;Миколаївська область – 214 випадків;Одеська область – 201 випадок;Полтавська область – 183 випадки;Рівненська область – 236 випадків;Сумська область – 191 випадок;Тернопільська область – 122 випадки;Харківська область – 299 випадків;Херсонська область – 154 випадки;Хмельницька область – 121 випадок;Черкаська область – 139 випадків;Чернівецька область – 77 випадків;Чернігівська область – 135 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.