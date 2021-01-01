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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за останню добу

Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні за останню добу
За добу 20 травня 2021 року в Україні зафіксували 4 984 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – у 278 дітей та 97 у медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 785 осіб;
летальних випадків – 202;
одужало – 12 845 особи;

За добу протестували:

методом ПЛР – 26 154 осіб,
методом ІФА – 11 454 осіб,
експрес-тестами – 24 969 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 175 382 осіб;
одужало – 1 929 039 особи;
летальних випадків – 49 101;
провели ПЛР-тестувань – 9 970 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 453 випадки;
Вінницька область – 134 випадки;
Волинська область – 170 випадків;
Дніпропетровська область – 405 випадків;
Донецька область – 408 випадків;
Житомирська область – 117 випадків;
Закарпатська область – 47 випадків;
Запорізька область – 354 випадки;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 348 випадків;
Кіровоградська область – 66 випадків;
Луганська область – 56 випадків;
Львівська область – 269 випадків;
Миколаївська область – 214 випадків;
Одеська область – 201 випадок;
Полтавська область – 183 випадки;
Рівненська область – 236 випадків;
Сумська область – 191 випадок;
Тернопільська область – 122 випадки;
Харківська область – 299 випадків;
Херсонська область – 154 випадки;
Хмельницька область – 121 випадок;
Черкаська область – 139 випадків;
Чернівецька область – 77 випадків;
Чернігівська область – 135 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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