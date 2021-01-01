170 нових і 8 летальних випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 170 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників — 5).Одужало за добу – 68 осіб, летальних випадків – 8, про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.За весь час пандемії в області зареєстрували 60439 підтверджених випадків COVID-19, з них 3147 у дітей та 3557 у медичних працівників. Одужало 55 377 осіб, з них 2700 дітей та 3237 медичних працівників. 1119 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 29 медиків.Кількість активних хворих – 3943.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів м. Нововолинськ, Ковельського, Старовижівського, Локачинського та Камінь-Каширського районів (захворіли 3 учні та 3 педагоги). Наразі продовжують хворіти 49 учнів та 62 працівники закладів освіти.За період епідемічного спостереження зареєстрували 67552 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 398 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 236 508 осіб. За минулу добу обстежили 893 особи, в тому числі в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 44 та приватними лабораторіями – 88.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 163 985 осіб. За минулу добу обстежили 355 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 340 та приватними лабораторіями – 9.Від початку вакцинальної кампанії в області провели 25820 щеплень, в тому числі за 20 травня 2021 року — 636. Загалом одну дозу отримали – 24354 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –1466 осіб.