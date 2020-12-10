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Бразилійка шукає родичів на Волині і вірить, що її рідня вижила в роки війни

Бразилійка шукає родичів на Волині і вірить, що її рідня вижила в роки війни
До працівників заповідника «Стародавній Володимир» звернулася мешканка Бразилії з проханням допомогти віднайти її родичів, що, ймовірно, можуть проживати чи раніше проживали у Володимирі-Волинському.

Про це пише БУГ.

Як розповіла Кароліна Хандлер, хлопець, що відзначений на фото – її дядько. Він народився у 1941 році у Володимирі.

Його батька – Мотеля (Мордехая) Кац – замордували, коли йому було 3 місяці. Про матір – Таубу – з того часу нічого не відомо. Під час війни хлопчика переховувала католичка.

Після війни бабуся Кароліни Естер Кац (сестра Мотеля) «викупила» його, і разом вони емігрували до Бразилії, нічого ніколи так і не дізнавшись про його маму або ж її сім’ю. Вони лиш знали її ім’я – Таубе (Тоубе) і те, що вона могла емігрувати в Канаду.

“На жаль, мій дядько торік помер, а я пообіцяла йому, що бодай-щось дізнаюсь про неї. Все, що я маю, це ДНК його сина, моєї бабусі (його тітки) і мого батька (його першого кузена)", - зазначає бразилійка.

Інформацію про сім’ю знайти досить важко, говорять фахівці історичного заповідника, не тільки тому, що пройшло багато часу, але і тому, що прізвище Кац у Володимирі в довоєнні роки було дуже поширеним.

Проте сім’я шукає інформацію про Таубе та вірить, що вона вижила в ті часи і просто втратила з ними зв’язок.
Бразилійка шукає родичів на Волині і вірить, що її рідня вижила в роки війни
Бразилійка шукає родичів на Волині і вірить, що її рідня вижила в роки війни

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Теги: розшук, родичі, війна, Володимир-Волинський
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