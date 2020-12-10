Бразилійка шукає родичів на Волині і вірить, що її рідня вижила в роки війни





Про це пише



Як розповіла Кароліна Хандлер, хлопець, що відзначений на фото – її дядько. Він народився у 1941 році у Володимирі.



Його батька – Мотеля (Мордехая) Кац – замордували, коли йому було 3 місяці. Про матір – Таубу – з того часу нічого не відомо. Під час війни хлопчика переховувала католичка.



Після війни бабуся Кароліни Естер Кац (сестра Мотеля) «викупила» його, і разом вони емігрували до Бразилії, нічого ніколи так і не дізнавшись про його маму або ж її сім’ю. Вони лиш знали її ім’я – Таубе (Тоубе) і те, що вона могла емігрувати в Канаду.



“На жаль, мій дядько торік помер, а я пообіцяла йому, що бодай-щось дізнаюсь про неї. Все, що я маю, це ДНК його сина, моєї бабусі (його тітки) і мого батька (його першого кузена)", - зазначає бразилійка.



Інформацію про сім’ю знайти досить важко, говорять фахівці історичного заповідника, не тільки тому, що пройшло багато часу, але і тому, що прізвище Кац у Володимирі в довоєнні роки було дуже поширеним.



Проте сім’я шукає інформацію про Таубе та вірить, що вона вижила в ті часи і просто втратила з ними зв’язок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До працівників заповідника «Стародавній Володимир» звернулася мешканка Бразилії з проханням допомогти віднайти її родичів, що, ймовірно, можуть проживати чи раніше проживали у Володимирі-Волинському.Про це пише БУГ Як розповіла, хлопець, що відзначений на фото – її дядько. Він народився у 1941 році у Володимирі.Його батька – Мотеля (Мордехая) Кац – замордували, коли йому було 3 місяці. Про матір – Таубу – з того часу нічого не відомо. Під час війни хлопчика переховувала католичка.Після війни бабуся Кароліни Естер Кац (сестра Мотеля) «викупила» його, і разом вони емігрували до Бразилії, нічого ніколи так і не дізнавшись про його маму або ж її сім’ю. Вони лиш знали її ім’я – Таубе (Тоубе) і те, що вона могла емігрувати в Канаду.“На жаль, мій дядько торік помер, а я пообіцяла йому, що бодай-щось дізнаюсь про неї. Все, що я маю, це ДНК його сина, моєї бабусі (його тітки) і мого батька (його першого кузена)", - зазначає бразилійка.Інформацію про сім’ю знайти досить важко, говорять фахівці історичного заповідника, не тільки тому, що пройшло багато часу, але і тому, що прізвище Кац у Володимирі в довоєнні роки було дуже поширеним.Проте сім’я шукає інформацію про Таубе та вірить, що вона вижила в ті часи і просто втратила з ними зв’язок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію