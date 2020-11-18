Без мами залишились троє дітей: у Рівному померла 27-річна породілля





Анонімне повідомлення із такою інформацією отримала редакція газети



Щоб з’ясувати, чи це відповідає дійсності, журналісти звернулися до головного лікаря міського пологового будинку Світлани Муравської. Вона підтвердила цей факт.



"На превеликий жаль, це дійсно сталося", – розповіла очільниця пологового.



Жінка померла після розродження. За словами Муравської, нині проводять службове розслідування та необхідні дослідження.



"Дайте нам час в усьому розібратися. У нас працює команда кваліфікованих лікарів, які 24/7 надають кваліфіковану медичну допомогу. У всьому світі на пологах вмирають жінки. Так, на превеликий жаль, у нас це сталося. Нам дуже прикро. Лікарі зробили все, що могли і навіть більше", – наголосила Світлана Муравська.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 травня у міському пологовому будинку Рівного померла породілля. Жінці було 27 років.Анонімне повідомлення із такою інформацією отримала редакція газети 7 днів Щоб з’ясувати, чи це відповідає дійсності, журналісти звернулися до головного лікаря міського пологового будинку. Вона підтвердила цей факт."На превеликий жаль, це дійсно сталося", – розповіла очільниця пологового.Жінка померла після розродження. За словами Муравської, нині проводять службове розслідування та необхідні дослідження."Дайте нам час в усьому розібратися. У нас працює команда кваліфікованих лікарів, які 24/7 надають кваліфіковану медичну допомогу. У всьому світі на пологах вмирають жінки. Так, на превеликий жаль, у нас це сталося. Нам дуже прикро. Лікарі зробили все, що могли і навіть більше", – наголосила Світлана Муравська.Як пише Радіотрек у жінки залишилось троє дітей.

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