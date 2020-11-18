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Без мами залишились троє дітей: у Рівному померла 27-річна породілля

Без мами залишились троє дітей: у Рівному померла 27-річна породілля
19 травня у міському пологовому будинку Рівного померла породілля. Жінці було 27 років.

Анонімне повідомлення із такою інформацією отримала редакція газети 7 днів.

Щоб з’ясувати, чи це відповідає дійсності, журналісти звернулися до головного лікаря міського пологового будинку Світлани Муравської. Вона підтвердила цей факт.

"На превеликий жаль, це дійсно сталося", – розповіла очільниця пологового.

Жінка померла після розродження. За словами Муравської, нині проводять службове розслідування та необхідні дослідження.

"Дайте нам час в усьому розібратися. У нас працює команда кваліфікованих лікарів, які 24/7 надають кваліфіковану медичну допомогу. У всьому світі на пологах вмирають жінки. Так, на превеликий жаль, у нас це сталося. Нам дуже прикро. Лікарі зробили все, що могли і навіть більше", – наголосила Світлана Муравська.

Як пише Радіотрек у жінки залишилось троє дітей.

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Теги: смерть, породілля, Рівне
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