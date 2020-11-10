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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація погіршилася вперше за останні тижні: розповіли про кількість хворих у госпіталі в Боголюбах

Ситуація погіршилася вперше за останні тижні: розповіли про кількість хворих у госпіталі в Боголюбах
Уперше за останні тижні фіксують збільшення ковідних хворих у спеціалізованому госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні, відомому як шпиталь у Боголюбах.

Про це повідомляє журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його інформацією, за минулу добу з госпіталю виписали лише трьох людей людей, а поступило дванадцятеро.

Отож, загалом на стаціонарному лікуванні там перебуває 76 хворих, під високими потоками кисню – 65, 5 з яких – у реанімації.

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Теги: Боголюби, госпіталь, хворі, коронавірус
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