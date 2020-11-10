Ситуація погіршилася вперше за останні тижні: розповіли про кількість хворих у госпіталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:33
Уперше за останні тижні фіксують збільшення ковідних хворих у спеціалізованому госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні, відомому як шпиталь у Боголюбах.
Про це повідомляє журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його інформацією, за минулу добу з госпіталю виписали лише трьох людей людей, а поступило дванадцятеро.
Отож, загалом на стаціонарному лікуванні там перебуває 76 хворих, під високими потоками кисню – 65, 5 з яких – у реанімації.
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Про це повідомляє журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його інформацією, за минулу добу з госпіталю виписали лише трьох людей людей, а поступило дванадцятеро.
Отож, загалом на стаціонарному лікуванні там перебуває 76 хворих, під високими потоками кисню – 65, 5 з яких – у реанімації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 10:33