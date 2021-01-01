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Повідомили деталі автотрощі на волинській дорозі, де серед постраждалих – вагітна

Повідомили деталі автотрощі на волинській дорозі, де серед постраждалих – вагітна
Розповіли деталі автопригоди на автодорозі сполученням Луцьк-Ковель поблизу села Воля Любитівська.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Нагадаємо, аварія трапилася 20 травня близько 13:00. Трьох травмованих ушпиталили до Ковельського МТМО, серед них - жінка на 24 тижні вагітності.

Як повідомили в поліції, у ДТП зіткнулися BMW та Mercedes. За кермом автомобіля BMW перебував 20-річний житель Ковельського району. Здійснюючи маневр обгону, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком Mercedes, під керуванням 32-річного жителя міста Чернівці.

Внаслідок автопригоди водія BMW та двох пасажирів транспортного засобу, 23 та 20 років, госпіталізували. Водія та пасажира автомобіля Mercedes не госпіталізовували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: аварія, ДТП, Воля Любитівська
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