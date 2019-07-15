У районі на Волині виявили незаконний злив нечистот

У Ковельському районі екоінспектори під час рейдової перевірки зафіксували несанкціонований злив нечистот.З авто відходи зливали прямо на землю. У водія транспортного засобу не було жодних відповідних документів, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення винних осіб. Крім, того спеціалісти екоінспекції відберуть проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень.Якщо у діях порушників не вбачатимуть кримінальної складової, то їм загрожує адміністративне покарання за статтею 52 "Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель" та штраф, кажуть в екоінспекції. Також вони повинні будуть сплатити збитки у разі підтвердження забруднення земель.