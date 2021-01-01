Каструля з пельменями, мангал і чайник: волинянка створює незвичні торти

Наталя не забуде ніколи. Одинадцятирічною дівчинкою вона спробувала свої сили у кондитерській справі. Коли нікого не було вдома, змішала інгредієнти, зазначені у кулінарному записнику, щоправда, борошна серед них не було. Тоді, звичайно ж, випічка не вдалась.



Але «перший глевкий млинець» не зупинив її на шляху до успіху. Нині Наталія Місай – знана у Володимирі кондитерка, яка за шість років роботи зуміла зацікавити чимало замовників, багато з яких перейшли у розряд постійних клієнтів, пише



Для своєї родини жінка випікала смаколики давно. «Ми мешкали у Микуличах, там я була в невістках. А в селі так ведеться, що свято мусить бути з домашніми солодощами. Тоді часто готувала різноманітні тортики та рулети, але про те, щоб підняти цю справу на вищий рівень, навіть не замислювалась. Прикрасити солодощі у більш оригінальний спосіб довелось на день народження племінниці, яка дуже хотіла торт-ляльку. Для мене це виявилось неважким завданням. Відтоді й узялась за виготовлення тортів на замовлення. Спочатку клієнтами стали знайомі, потім знайомі знайомих, а далі посипались замовлення звідусіль», – пригадує Наталія.



Жінка розповідає, що кондитерської освіти не має, навіть жодних курсів не закінчувала – всього досягала сама, багато дивилась і читала у Інтернеті, там же часто черпає натхнення. Багато творчих ідей з оформлення солодких виробів запропонувала старша донька, яка навчалась у художній школі, тож має чіткі уявлення про композицію, кольорову гаму, поєднання кольорів та текстур тощо.



В арсеналі майстрині переважають бісквітні торти, вони найбільше подобаються замовникам, але йдеться про широке розмаїття добавок до тіста та начинок. Хітами також можна вважати «Спартак з вишнею» і «Шварвальд». Є й такі клієнти, які замовляють мусові солодощі. Узагалі, вона може запропонувати близько трьох десятків перевірених варіантів, з яких будь-який замовник може обрати те, що саме йому до смаку.



А от до оформлення кожен ставиться інакше. Хтось узагалі просить зробити на власний розсуд, хтось ретельно вибирає вигляд торта на просторах Інтернету, а хтось просто озвучує ідею, над втіленням якої міркує уже сама кондитерка. «У мене є багаторічна клієнтка, яка з нагоди свого дня народження щоразу прагне здивувати друзів та знайомих, вигадуючи зовсім «несолодкі» способи оформлення іменинного торта. Так, одного разу це була… каструля з пельменями, а іншого – чайник», – показує світлини своїх робіт Наталія Місай.



Вона розповідає, що доводилось їй робити і торт у вигляді мангала, на якому смажаться шашлики – так оригінально вітали із 45-річчям чоловіка, оформляла і гамбургер, і навіть суші-сет. Останнім часом, зауважує майстриня, все менш популярною стає мастика, та й сама вона не радить обирати ліплений декор, бо це затратно в часі, та й дорого. Натомість у якості прикраси часто тепер замовляють друковані вафельні картинки чи печиво-топери, макаронси та шоколад. А ще неабиякої краси надають тортам живі квіти – такі ніжні, вишукані, легкі композиції особливо доречні для оформлення весільних тортів, адже дозволяють підтримувати єдину концепцію святкового прикрашання усього дійства, починаючи із залу для урочистостей і завершуючи букетом нареченої.



Найбільше замовлень надходить у період весіль та на свята. До цього Великодня Наталя змушена була відмовити десяти клієнтам, таким великим був наплив охочих отримати до й так багатого пасхального столу ще й красивий торт. Але часу у майстрині не вистачає ще й тому, що два через два дні мусить виходити на роботу, з якої повертається пізно. Жінка працює продавчинею у магазині «Берізка» й полишати роботу не планує, випіканню тортів присвячуючи лише вихідні дні.



А іноді й ночі, пригадує майстриня випадок з розряду невдач. З вечора вона почала прикрашати триповерховий весільний торт, який мали забрати о восьмій ранку. І раптом перевірений роками рецепт крему дав збій – солодка маса просто сповзала зі стінок вже сформованих у високу фігуру коржів. Промучилась жінка всю ніч, лише о шостій годині на світанку завершивши повторний декор. «Я й плакала, і молилась, і знову приступала до роботи. Але у визначений час таки видала клієнтам досконало оформлене замовлення», – тепер з посмішкою розповідає кондитерка.



Трапляється, що й прохання про створення солодкого подарунка до свята находять термінові. Тоді також треба працювати всю ніч і виходити з того, що з продуктів є в той момент під руками. На щастя, каже Наталія, відкрився «Кондитермаг», у якому закуповують необхідне всі володимирські кулінари. Там і допоможуть порадою, якщо треба. Широкий вибір сирів у «Кіопаці», частину продукції можна замовити через Інтернет. А на початку минулорічного карантину, коли у неї зламався міксер, онлайн новий кухонний пристрій їй терміново вдалось придбати у магазині «Victory».



Поміж запланованими справами та несподіванками, без яких зазвичай не обходиться, у кондитерки є й місце для творчості. Зовсім випадково вона створила свій фірмовий торт, який люди назвали «Мозаїка». Робила його на поважний ювілей у вигляді книги життя. А всередині поєднала розмаїття найкращих смаків – різні коржі з різними прошарками крему. Маковий та шоколадний бісквіти, вишні з кремчізом, білий корж із желейним покриттям, малиновий крем у розрізі дали красиву кольорову картинку. Незабаром після святкування надійшло повторне замовлення на нього, дівчина, яка куштувала цей торт на ювілеї, описала його як мозаїку, а майстриня й погодилась на цю назву. За пів року, розповідає Наталія, його замовляли вже разів десять. А насамкінець, вона зазначає: «Кондитерська справа для мене – це і улюблене заняття, і можливість самореалізації, і знак того, що я досягла чогось у своєму житті. Мені приємно бачити, як світяться очі людини, яка приходить забирати замовлення і задоволена, з гарним настроєм, вирушає на святкові урочистості. Дарувати радість – безцінно».



Юлія ПАШКОВА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свій перший тортне забуде ніколи. Одинадцятирічною дівчинкою вона спробувала свої сили у кондитерській справі. Коли нікого не було вдома, змішала інгредієнти, зазначені у кулінарному записнику, щоправда, борошна серед них не було. Тоді, звичайно ж, випічка не вдалась.Але «перший глевкий млинець» не зупинив її на шляху до успіху. Нині Наталія Місай – знана у Володимирі кондитерка, яка за шість років роботи зуміла зацікавити чимало замовників, багато з яких перейшли у розряд постійних клієнтів, пише Слово правди Для своєї родини жінка випікала смаколики давно. «Ми мешкали у Микуличах, там я була в невістках. А в селі так ведеться, що свято мусить бути з домашніми солодощами. Тоді часто готувала різноманітні тортики та рулети, але про те, щоб підняти цю справу на вищий рівень, навіть не замислювалась. Прикрасити солодощі у більш оригінальний спосіб довелось на день народження племінниці, яка дуже хотіла торт-ляльку. Для мене це виявилось неважким завданням. Відтоді й узялась за виготовлення тортів на замовлення. Спочатку клієнтами стали знайомі, потім знайомі знайомих, а далі посипались замовлення звідусіль», – пригадує Наталія.Жінка розповідає, що кондитерської освіти не має, навіть жодних курсів не закінчувала – всього досягала сама, багато дивилась і читала у Інтернеті, там же часто черпає натхнення. Багато творчих ідей з оформлення солодких виробів запропонувала старша донька, яка навчалась у художній школі, тож має чіткі уявлення про композицію, кольорову гаму, поєднання кольорів та текстур тощо.В арсеналі майстрині переважають бісквітні торти, вони найбільше подобаються замовникам, але йдеться про широке розмаїття добавок до тіста та начинок. Хітами також можна вважати «Спартак з вишнею» і «Шварвальд». Є й такі клієнти, які замовляють мусові солодощі. Узагалі, вона може запропонувати близько трьох десятків перевірених варіантів, з яких будь-який замовник може обрати те, що саме йому до смаку.А от до оформлення кожен ставиться інакше. Хтось узагалі просить зробити на власний розсуд, хтось ретельно вибирає вигляд торта на просторах Інтернету, а хтось просто озвучує ідею, над втіленням якої міркує уже сама кондитерка. «У мене є багаторічна клієнтка, яка з нагоди свого дня народження щоразу прагне здивувати друзів та знайомих, вигадуючи зовсім «несолодкі» способи оформлення іменинного торта. Так, одного разу це була… каструля з пельменями, а іншого – чайник», – показує світлини своїх робіт Наталія Місай.Вона розповідає, що доводилось їй робити і торт у вигляді мангала, на якому смажаться шашлики – так оригінально вітали із 45-річчям чоловіка, оформляла і гамбургер, і навіть суші-сет. Останнім часом, зауважує майстриня, все менш популярною стає мастика, та й сама вона не радить обирати ліплений декор, бо це затратно в часі, та й дорого. Натомість у якості прикраси часто тепер замовляють друковані вафельні картинки чи печиво-топери, макаронси та шоколад. А ще неабиякої краси надають тортам живі квіти – такі ніжні, вишукані, легкі композиції особливо доречні для оформлення весільних тортів, адже дозволяють підтримувати єдину концепцію святкового прикрашання усього дійства, починаючи із залу для урочистостей і завершуючи букетом нареченої.Найбільше замовлень надходить у період весіль та на свята. До цього Великодня Наталя змушена була відмовити десяти клієнтам, таким великим був наплив охочих отримати до й так багатого пасхального столу ще й красивий торт. Але часу у майстрині не вистачає ще й тому, що два через два дні мусить виходити на роботу, з якої повертається пізно. Жінка працює продавчинею у магазині «Берізка» й полишати роботу не планує, випіканню тортів присвячуючи лише вихідні дні.А іноді й ночі, пригадує майстриня випадок з розряду невдач. З вечора вона почала прикрашати триповерховий весільний торт, який мали забрати о восьмій ранку. І раптом перевірений роками рецепт крему дав збій – солодка маса просто сповзала зі стінок вже сформованих у високу фігуру коржів. Промучилась жінка всю ніч, лише о шостій годині на світанку завершивши повторний декор. «Я й плакала, і молилась, і знову приступала до роботи. Але у визначений час таки видала клієнтам досконало оформлене замовлення», – тепер з посмішкою розповідає кондитерка.Трапляється, що й прохання про створення солодкого подарунка до свята находять термінові. Тоді також треба працювати всю ніч і виходити з того, що з продуктів є в той момент під руками. На щастя, каже Наталія, відкрився «Кондитермаг», у якому закуповують необхідне всі володимирські кулінари. Там і допоможуть порадою, якщо треба. Широкий вибір сирів у «Кіопаці», частину продукції можна замовити через Інтернет. А на початку минулорічного карантину, коли у неї зламався міксер, онлайн новий кухонний пристрій їй терміново вдалось придбати у магазині «Victory».Поміж запланованими справами та несподіванками, без яких зазвичай не обходиться, у кондитерки є й місце для творчості. Зовсім випадково вона створила свій фірмовий торт, який люди назвали «Мозаїка». Робила його на поважний ювілей у вигляді книги життя. А всередині поєднала розмаїття найкращих смаків – різні коржі з різними прошарками крему. Маковий та шоколадний бісквіти, вишні з кремчізом, білий корж із желейним покриттям, малиновий крем у розрізі дали красиву кольорову картинку. Незабаром після святкування надійшло повторне замовлення на нього, дівчина, яка куштувала цей торт на ювілеї, описала його як мозаїку, а майстриня й погодилась на цю назву. За пів року, розповідає Наталія, його замовляли вже разів десять. А насамкінець, вона зазначає: «Кондитерська справа для мене – це і улюблене заняття, і можливість самореалізації, і знак того, що я досягла чогось у своєму житті. Мені приємно бачити, як світяться очі людини, яка приходить забирати замовлення і задоволена, з гарним настроєм, вирушає на святкові урочистості. Дарувати радість – безцінно».Юлія ПАШКОВА

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