Каструля з пельменями, мангал і чайник: волинянка створює незвичні торти
Сьогодні, 12:20
Свій перший торт Наталя не забуде ніколи. Одинадцятирічною дівчинкою вона спробувала свої сили у кондитерській справі. Коли нікого не було вдома, змішала інгредієнти, зазначені у кулінарному записнику, щоправда, борошна серед них не було. Тоді, звичайно ж, випічка не вдалась.
Але «перший глевкий млинець» не зупинив її на шляху до успіху. Нині Наталія Місай – знана у Володимирі кондитерка, яка за шість років роботи зуміла зацікавити чимало замовників, багато з яких перейшли у розряд постійних клієнтів, пише Слово правди.
Для своєї родини жінка випікала смаколики давно. «Ми мешкали у Микуличах, там я була в невістках. А в селі так ведеться, що свято мусить бути з домашніми солодощами. Тоді часто готувала різноманітні тортики та рулети, але про те, щоб підняти цю справу на вищий рівень, навіть не замислювалась. Прикрасити солодощі у більш оригінальний спосіб довелось на день народження племінниці, яка дуже хотіла торт-ляльку. Для мене це виявилось неважким завданням. Відтоді й узялась за виготовлення тортів на замовлення. Спочатку клієнтами стали знайомі, потім знайомі знайомих, а далі посипались замовлення звідусіль», – пригадує Наталія.
Жінка розповідає, що кондитерської освіти не має, навіть жодних курсів не закінчувала – всього досягала сама, багато дивилась і читала у Інтернеті, там же часто черпає натхнення. Багато творчих ідей з оформлення солодких виробів запропонувала старша донька, яка навчалась у художній школі, тож має чіткі уявлення про композицію, кольорову гаму, поєднання кольорів та текстур тощо.
В арсеналі майстрині переважають бісквітні торти, вони найбільше подобаються замовникам, але йдеться про широке розмаїття добавок до тіста та начинок. Хітами також можна вважати «Спартак з вишнею» і «Шварвальд». Є й такі клієнти, які замовляють мусові солодощі. Узагалі, вона може запропонувати близько трьох десятків перевірених варіантів, з яких будь-який замовник може обрати те, що саме йому до смаку.
А от до оформлення кожен ставиться інакше. Хтось узагалі просить зробити на власний розсуд, хтось ретельно вибирає вигляд торта на просторах Інтернету, а хтось просто озвучує ідею, над втіленням якої міркує уже сама кондитерка. «У мене є багаторічна клієнтка, яка з нагоди свого дня народження щоразу прагне здивувати друзів та знайомих, вигадуючи зовсім «несолодкі» способи оформлення іменинного торта. Так, одного разу це була… каструля з пельменями, а іншого – чайник», – показує світлини своїх робіт Наталія Місай.
Вона розповідає, що доводилось їй робити і торт у вигляді мангала, на якому смажаться шашлики – так оригінально вітали із 45-річчям чоловіка, оформляла і гамбургер, і навіть суші-сет. Останнім часом, зауважує майстриня, все менш популярною стає мастика, та й сама вона не радить обирати ліплений декор, бо це затратно в часі, та й дорого. Натомість у якості прикраси часто тепер замовляють друковані вафельні картинки чи печиво-топери, макаронси та шоколад. А ще неабиякої краси надають тортам живі квіти – такі ніжні, вишукані, легкі композиції особливо доречні для оформлення весільних тортів, адже дозволяють підтримувати єдину концепцію святкового прикрашання усього дійства, починаючи із залу для урочистостей і завершуючи букетом нареченої.
Найбільше замовлень надходить у період весіль та на свята. До цього Великодня Наталя змушена була відмовити десяти клієнтам, таким великим був наплив охочих отримати до й так багатого пасхального столу ще й красивий торт. Але часу у майстрині не вистачає ще й тому, що два через два дні мусить виходити на роботу, з якої повертається пізно. Жінка працює продавчинею у магазині «Берізка» й полишати роботу не планує, випіканню тортів присвячуючи лише вихідні дні.
А іноді й ночі, пригадує майстриня випадок з розряду невдач. З вечора вона почала прикрашати триповерховий весільний торт, який мали забрати о восьмій ранку. І раптом перевірений роками рецепт крему дав збій – солодка маса просто сповзала зі стінок вже сформованих у високу фігуру коржів. Промучилась жінка всю ніч, лише о шостій годині на світанку завершивши повторний декор. «Я й плакала, і молилась, і знову приступала до роботи. Але у визначений час таки видала клієнтам досконало оформлене замовлення», – тепер з посмішкою розповідає кондитерка.
Трапляється, що й прохання про створення солодкого подарунка до свята находять термінові. Тоді також треба працювати всю ніч і виходити з того, що з продуктів є в той момент під руками. На щастя, каже Наталія, відкрився «Кондитермаг», у якому закуповують необхідне всі володимирські кулінари. Там і допоможуть порадою, якщо треба. Широкий вибір сирів у «Кіопаці», частину продукції можна замовити через Інтернет. А на початку минулорічного карантину, коли у неї зламався міксер, онлайн новий кухонний пристрій їй терміново вдалось придбати у магазині «Victory».
Поміж запланованими справами та несподіванками, без яких зазвичай не обходиться, у кондитерки є й місце для творчості. Зовсім випадково вона створила свій фірмовий торт, який люди назвали «Мозаїка». Робила його на поважний ювілей у вигляді книги життя. А всередині поєднала розмаїття найкращих смаків – різні коржі з різними прошарками крему. Маковий та шоколадний бісквіти, вишні з кремчізом, білий корж із желейним покриттям, малиновий крем у розрізі дали красиву кольорову картинку. Незабаром після святкування надійшло повторне замовлення на нього, дівчина, яка куштувала цей торт на ювілеї, описала його як мозаїку, а майстриня й погодилась на цю назву. За пів року, розповідає Наталія, його замовляли вже разів десять. А насамкінець, вона зазначає: «Кондитерська справа для мене – це і улюблене заняття, і можливість самореалізації, і знак того, що я досягла чогось у своєму житті. Мені приємно бачити, як світяться очі людини, яка приходить забирати замовлення і задоволена, з гарним настроєм, вирушає на святкові урочистості. Дарувати радість – безцінно».
Юлія ПАШКОВА
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Але «перший глевкий млинець» не зупинив її на шляху до успіху. Нині Наталія Місай – знана у Володимирі кондитерка, яка за шість років роботи зуміла зацікавити чимало замовників, багато з яких перейшли у розряд постійних клієнтів, пише Слово правди.
Для своєї родини жінка випікала смаколики давно. «Ми мешкали у Микуличах, там я була в невістках. А в селі так ведеться, що свято мусить бути з домашніми солодощами. Тоді часто готувала різноманітні тортики та рулети, але про те, щоб підняти цю справу на вищий рівень, навіть не замислювалась. Прикрасити солодощі у більш оригінальний спосіб довелось на день народження племінниці, яка дуже хотіла торт-ляльку. Для мене це виявилось неважким завданням. Відтоді й узялась за виготовлення тортів на замовлення. Спочатку клієнтами стали знайомі, потім знайомі знайомих, а далі посипались замовлення звідусіль», – пригадує Наталія.
Жінка розповідає, що кондитерської освіти не має, навіть жодних курсів не закінчувала – всього досягала сама, багато дивилась і читала у Інтернеті, там же часто черпає натхнення. Багато творчих ідей з оформлення солодких виробів запропонувала старша донька, яка навчалась у художній школі, тож має чіткі уявлення про композицію, кольорову гаму, поєднання кольорів та текстур тощо.
В арсеналі майстрині переважають бісквітні торти, вони найбільше подобаються замовникам, але йдеться про широке розмаїття добавок до тіста та начинок. Хітами також можна вважати «Спартак з вишнею» і «Шварвальд». Є й такі клієнти, які замовляють мусові солодощі. Узагалі, вона може запропонувати близько трьох десятків перевірених варіантів, з яких будь-який замовник може обрати те, що саме йому до смаку.
А от до оформлення кожен ставиться інакше. Хтось узагалі просить зробити на власний розсуд, хтось ретельно вибирає вигляд торта на просторах Інтернету, а хтось просто озвучує ідею, над втіленням якої міркує уже сама кондитерка. «У мене є багаторічна клієнтка, яка з нагоди свого дня народження щоразу прагне здивувати друзів та знайомих, вигадуючи зовсім «несолодкі» способи оформлення іменинного торта. Так, одного разу це була… каструля з пельменями, а іншого – чайник», – показує світлини своїх робіт Наталія Місай.
Вона розповідає, що доводилось їй робити і торт у вигляді мангала, на якому смажаться шашлики – так оригінально вітали із 45-річчям чоловіка, оформляла і гамбургер, і навіть суші-сет. Останнім часом, зауважує майстриня, все менш популярною стає мастика, та й сама вона не радить обирати ліплений декор, бо це затратно в часі, та й дорого. Натомість у якості прикраси часто тепер замовляють друковані вафельні картинки чи печиво-топери, макаронси та шоколад. А ще неабиякої краси надають тортам живі квіти – такі ніжні, вишукані, легкі композиції особливо доречні для оформлення весільних тортів, адже дозволяють підтримувати єдину концепцію святкового прикрашання усього дійства, починаючи із залу для урочистостей і завершуючи букетом нареченої.
Найбільше замовлень надходить у період весіль та на свята. До цього Великодня Наталя змушена була відмовити десяти клієнтам, таким великим був наплив охочих отримати до й так багатого пасхального столу ще й красивий торт. Але часу у майстрині не вистачає ще й тому, що два через два дні мусить виходити на роботу, з якої повертається пізно. Жінка працює продавчинею у магазині «Берізка» й полишати роботу не планує, випіканню тортів присвячуючи лише вихідні дні.
А іноді й ночі, пригадує майстриня випадок з розряду невдач. З вечора вона почала прикрашати триповерховий весільний торт, який мали забрати о восьмій ранку. І раптом перевірений роками рецепт крему дав збій – солодка маса просто сповзала зі стінок вже сформованих у високу фігуру коржів. Промучилась жінка всю ніч, лише о шостій годині на світанку завершивши повторний декор. «Я й плакала, і молилась, і знову приступала до роботи. Але у визначений час таки видала клієнтам досконало оформлене замовлення», – тепер з посмішкою розповідає кондитерка.
Трапляється, що й прохання про створення солодкого подарунка до свята находять термінові. Тоді також треба працювати всю ніч і виходити з того, що з продуктів є в той момент під руками. На щастя, каже Наталія, відкрився «Кондитермаг», у якому закуповують необхідне всі володимирські кулінари. Там і допоможуть порадою, якщо треба. Широкий вибір сирів у «Кіопаці», частину продукції можна замовити через Інтернет. А на початку минулорічного карантину, коли у неї зламався міксер, онлайн новий кухонний пристрій їй терміново вдалось придбати у магазині «Victory».
Поміж запланованими справами та несподіванками, без яких зазвичай не обходиться, у кондитерки є й місце для творчості. Зовсім випадково вона створила свій фірмовий торт, який люди назвали «Мозаїка». Робила його на поважний ювілей у вигляді книги життя. А всередині поєднала розмаїття найкращих смаків – різні коржі з різними прошарками крему. Маковий та шоколадний бісквіти, вишні з кремчізом, білий корж із желейним покриттям, малиновий крем у розрізі дали красиву кольорову картинку. Незабаром після святкування надійшло повторне замовлення на нього, дівчина, яка куштувала цей торт на ювілеї, описала його як мозаїку, а майстриня й погодилась на цю назву. За пів року, розповідає Наталія, його замовляли вже разів десять. А насамкінець, вона зазначає: «Кондитерська справа для мене – це і улюблене заняття, і можливість самореалізації, і знак того, що я досягла чогось у своєму житті. Мені приємно бачити, як світяться очі людини, яка приходить забирати замовлення і задоволена, з гарним настроєм, вирушає на святкові урочистості. Дарувати радість – безцінно».
Юлія ПАШКОВА
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