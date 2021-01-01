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У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев

У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
У Луцьку вздовж прибережної зони річки Стир пошкодили 28 дерев. Невідомі зробили кругові надруби на стовбурах.

Про порушення повідомив громадський активіст Михайло Верпучинський, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Нагадаємо, зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше.

"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.

Інспектори виїздили на місце події та встановили, що дерева пошкодили до ступеня припинення росту. Розрахували, що сума завданої шкоди державі становить 186 тисяч 923 гривні.

Матеріали справи передали в поліцію для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев

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Теги: природа, дерева, Луцьк, Стир
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