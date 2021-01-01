У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
Сьогодні, 11:45
У Луцьку вздовж прибережної зони річки Стир пошкодили 28 дерев. Невідомі зробили кругові надруби на стовбурах.
Про порушення повідомив громадський активіст Михайло Верпучинський, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше.
"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.
Інспектори виїздили на місце події та встановили, що дерева пошкодили до ступеня припинення росту. Розрахували, що сума завданої шкоди державі становить 186 тисяч 923 гривні.
Матеріали справи передали в поліцію для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
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Про порушення повідомив громадський активіст Михайло Верпучинський, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Нагадаємо, зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року, хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше.
"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.
Інспектори виїздили на місце події та встановили, що дерева пошкодили до ступеня припинення росту. Розрахували, що сума завданої шкоди державі становить 186 тисяч 923 гривні.
Матеріали справи передали в поліцію для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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