У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев





Про порушення повідомив громадський активіст Михайло Верпучинський, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Нагадаємо, зі слів Михайла Верпучинского, зруби



"Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.



Інспектори виїздили на місце події та встановили, що дерева пошкодили до ступеня припинення росту. Розрахували, що сума завданої шкоди державі становить 186 тисяч 923 гривні.



Матеріали справи передали в поліцію для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вздовж прибережної зони річки Стир пошкодили 28 дерев. Невідомі зробили кругові надруби на стовбурах.Про порушення повідомив громадський активіст, інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Нагадаємо, зі слів Михайла Верпучинского, зруби зроблені цього року , хоча попсовані дерева в цій місцевості бачив і раніше."Від місця надрубу дерево засихає, втрачає кору, розсихається і гине. Його їдять шкідники", – додав чоловік.Інспектори виїздили на місце події та встановили, що дерева пошкодили до ступеня припинення росту. Розрахували, що сума завданої шкоди державі становить 186 тисяч 923 гривні.Матеріали справи передали в поліцію для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію