вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні

«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло. Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.
Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.

У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.

На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погодаТемпература повітря залишиться приблизно в суботніх межах.

Однак, як зауважила синоптик, завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.

У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси. У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, вихідні, Україна, синоптик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
У Луцьку невдовзі стартує купальний сезон: перевірять воду і ґрунт поблизу пляжів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
Сьогодні, 12:10
«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:00
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
Сьогодні, 11:45
Зв'язали і катували праскою: у Харкові троє чоловіків, серед них – лучанин, пограбували жінку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Не будуть умовою для вільного пересуваннями країнами Європи: назвали дату введення COVID-паспортів у ЄС
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні Синоптик розповів, якою буде погода у лютому в Україні
19 січень, 10:03
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідні
09 жовтень, 2020, 20:00
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних
11 вересень, 2020, 14:55
До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні До +35 градусів тепла: якою буде погода на вихідних в Україні
07 серпень, 2020, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
Сьогодні, 12:10
 0
«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:00
 0
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
Сьогодні, 11:45
 0
Зв'язали і катували праскою: у Харкові троє чоловіків, серед них – лучанин, пограбували жінку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
 0
Не будуть умовою для вільного пересуваннями країнами Європи: назвали дату введення COVID-паспортів у ЄС
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8