«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні





Про це Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.



У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.

Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.



У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.



На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погодаТемпература повітря залишиться приблизно в суботніх межах.



Однак, як зауважила синоптик, завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.



У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси. У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло. Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси.Про це повідомляє синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погодаТемпература повітря залишиться приблизно в суботніх межах.Однак, як зауважила синоптик, завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси. У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.

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