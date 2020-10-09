«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:00
У суботу вся Україна порине у сонце, суху погоду та тепло. Повітря буде комфортним, протягом дня очікується +20+24 градуси, в західних областях +17+22 градуси.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.
Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.
У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.
На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погодаТемпература повітря залишиться приблизно в суботніх межах.
Однак, як зауважила синоптик, завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.
У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси. У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
У неділю на південному сході України - найтепліше, +23+26 градусів.
Дощів завтра не буде, хіба що аж надвечір на Заході з'явиться перший фронтальний дощ із грозою.
У неділю, 23-го травня, цей атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України, на Північ та в Центр, окрім Дніпропетровщини.
На Півдні та Сході втримається суха сонячна тепла погодаТемпература повітря залишиться приблизно в суботніх межах.
Однак, як зауважила синоптик, завтра в західних областях України пориви південно-західного вітру можуть досягати штормових поривів, 15-20 метрів за секунду.
У Києві в суботу всі, хто може - на природу й повітря. Очікується сонячна погода з температурою повітря +20+23 градуси. У неділю в Києві з'явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18+21 градус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У двох містах на Волині викрили підпільні гральні заклади
Сьогодні, 12:10
«Уся Україна порине у сонце»: синоптик розповіла про погоду на вихідні
Сьогодні, 12:00
У Луцьку біля Стиру невідомі пошкодили три десятки дерев
Сьогодні, 11:45
Зв'язали і катували праскою: у Харкові троє чоловіків, серед них – лучанин, пограбували жінку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Не будуть умовою для вільного пересуваннями країнами Європи: назвали дату введення COVID-паспортів у ЄС
Сьогодні, 11:18