За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері

розпочне роботу річковий порт.



Про це



Так, замовити прогулянку на катері можна за телефоном: 095 495 81 52. Вартість однієї години – 1200 гривень. Якщо замовляєте судно на дві та більше години, то вартість за 60 хвилин становитиме 1000 гривень. Човен вміщує до 10 осіб.



Човен стартує від пристані, що біля будинку Голованя, йде вгору по течії до парку, де розвертається та рухається до мосту на Ковельській. Там він знову розвертається та повертається до будинку Голованя.

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