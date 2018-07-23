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За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері

За скільки у Луцьку можна прогулятися Стиром на катері
З 21 травня у Луцьку розпочне роботу річковий порт.

Про це ІА "Конкурент" повідомили представники проєкту "Річкового порту Луцьк".

Так, замовити прогулянку на катері можна за телефоном: 095 495 81 52. Вартість однієї години – 1200 гривень. Якщо замовляєте судно на дві та більше години, то вартість за 60 хвилин становитиме 1000 гривень. Човен вміщує до 10 осіб.

Човен стартує від пристані, що біля будинку Голованя, йде вгору по течії до парку, де розвертається та рухається до мосту на Ковельській. Там він знову розвертається та повертається до будинку Голованя.

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Теги: ціни, катер, Стир, Луцьк
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