Прийомна сім'я з Волині виховуватиме трьох дівчаток-сестричок

Ще одну прийомну сім’ю створили у Нововолинській територіальній громаді.Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20 травня 2021 року, йдеться на сайті мерії.У сім‘ютавлаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування, які між собою є рідними сестрами. Найменша з яких перебувала довгий час у будинку дитини (м. Луцьк), а двоє старших дівчаток - у притулку для дітей (м. Рожище).Загалом у Нововолинській громаді функціонує чотири прийомні сім’ї та чотири дитячі будинки сімейного типу, у яких виховують 34 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.