Прийомна сім'я з Волині виховуватиме трьох дівчаток-сестричок
Сьогодні, 13:00
Ще одну прийомну сім’ю створили у Нововолинській територіальній громаді.
Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20 травня 2021 року, йдеться на сайті мерії.
У сім‘ю Вікторії та Миколи Міщуків влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування, які між собою є рідними сестрами. Найменша з яких перебувала довгий час у будинку дитини (м. Луцьк), а двоє старших дівчаток - у притулку для дітей (м. Рожище).
Загалом у Нововолинській громаді функціонує чотири прийомні сім’ї та чотири дитячі будинки сімейного типу, у яких виховують 34 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20 травня 2021 року, йдеться на сайті мерії.
У сім‘ю Вікторії та Миколи Міщуків влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування, які між собою є рідними сестрами. Найменша з яких перебувала довгий час у будинку дитини (м. Луцьк), а двоє старших дівчаток - у притулку для дітей (м. Рожище).
Загалом у Нововолинській громаді функціонує чотири прийомні сім’ї та чотири дитячі будинки сімейного типу, у яких виховують 34 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
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