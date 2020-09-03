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Прийомна сім'я з Волині виховуватиме трьох дівчаток-сестричок

Прийомна сім'я з Волині виховуватиме трьох дівчаток-сестричок
Ще одну прийомну сім’ю створили у Нововолинській територіальній громаді.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради 20 травня 2021 року, йдеться на сайті мерії.

У сім‘ю Вікторії та Миколи Міщуків влаштували на виховання та спільне проживання трьох дітей, позбавлених батьківського піклування, які між собою є рідними сестрами. Найменша з яких перебувала довгий час у будинку дитини (м. Луцьк), а двоє старших дівчаток - у притулку для дітей (м. Рожище).

Загалом у Нововолинській громаді функціонує чотири прийомні сім’ї та чотири дитячі будинки сімейного типу, у яких виховують 34 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Теги: діти, прийомна сім'я, Нововолинськ
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