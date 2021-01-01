Відомий ведучий Анатолій Анатоліч став навколосвітнім мандрівником

Анатолій Анатоліч, знайомий багатьом українцям як дотепний гуморист, ведучий ранкових програм та YouTube-каналу «Зе інтерв'юер», змінив амплуа. Він став обличчям та ведучим нового шоу про мандрівки «Всюди люди», яке незабаром запропонує



На своїй офіційній сторінці Анатолій Анатоліч розповів, що для нього це був новий досвід, бо йому вперше довелось подорожувати без сім'ї. Тревел-шоу він прийняв як особистий виклик: ведучий вперше спробував працювати в такому форматі. Напружений графік зйомок, постійні переміщення між країнами та зміна часових поясів виснажували знімальну команду. Про те, всі вони задоволені отриманим результатом, який повинен вразити глядачів.



Стать майбутньої дитини стала для Анатолія Анатоліча несподіванкою



Ведучий неодноразово розповідав, що головним досягненням свого життя вважає сім'ю: улюблену дружину Юлу та доньок Алісу та Лоліту. Третю дитину подружжя планувало вже давно, тому радісна звістка не стала для Анатолія несподіванкою. А ось стать дитини вся сім'я дізналась 8 березня в прямому ефірі «Ранку з Україною». Конверт з результатами УЗД батьки, не відкриваючи, передали продюсерам програми. Щоб дізнатись стать малюка, подружжя розрізало спеціально підготований торт: начинка блакитного кольору підказала, що має народитись хлопчик.



Ця звістка приголомшила Анатолія Анатоліча: він сказав, що не розуміє, як це – бути батьком хлопчика, але впевнений, що це буде круто. А дівчинки дуже зраділи, що незабаром в них з'явиться братик. У родини виникли складнощі з вибором імені, тому що заздалегідь були підібрані дівочі варіанти. Врешті, до вибору приєднались родичі, друзі, підписники в соціальних мережах, навіть астрологи та нумерологи, але зіркова пара ще досі вагається. Вони змогли сказати одне: абсолютно точно не назвуть хлопчика Анатолієм.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , знайомий багатьом українцям як дотепний гуморист, ведучий ранкових програм та YouTube-каналу «Зе інтерв'юер», змінив амплуа. Він став обличчям та ведучим нового шоу про мандрівки «Всюди люди», яке незабаром запропонує телепрограма каналу «Україна», яку можна знайти на порталі «Мета». Прем'єра відбудеться 22 травня: першою країною, до якої помандрував ведучий, стала Мексика. Далі він відправився в грандіозну подорож, об'їхав весь світ, щоб розповісти найцікавіші факти про різні народи, створити новий культурний портрет кожної країни, де він побував. Ведучий всюди спілкувався з місцевими мешканцями, розпитував про життя, намагався спростувати деякі стереотипи.На своїй офіційній сторінці Анатолій Анатоліч розповів, що для нього це був новий досвід, бо йому вперше довелось подорожувати без сім'ї. Тревел-шоу він прийняв як особистий виклик: ведучий вперше спробував працювати в такому форматі. Напружений графік зйомок, постійні переміщення між країнами та зміна часових поясів виснажували знімальну команду. Про те, всі вони задоволені отриманим результатом, який повинен вразити глядачів.Ведучий неодноразово розповідав, що головним досягненням свого життя вважає сім'ю: улюблену дружину Юлу та доньок Алісу та Лоліту. Третю дитину подружжя планувало вже давно, тому радісна звістка не стала для Анатолія несподіванкою. А ось стать дитини вся сім'я дізналась 8 березня в прямому ефірі «Ранку з Україною». Конверт з результатами УЗД батьки, не відкриваючи, передали продюсерам програми. Щоб дізнатись стать малюка, подружжя розрізало спеціально підготований торт: начинка блакитного кольору підказала, що має народитись хлопчик.Ця звістка приголомшила Анатолія Анатоліча: він сказав, що не розуміє, як це – бути батьком хлопчика, але впевнений, що це буде круто. А дівчинки дуже зраділи, що незабаром в них з'явиться братик. У родини виникли складнощі з вибором імені, тому що заздалегідь були підібрані дівочі варіанти. Врешті, до вибору приєднались родичі, друзі, підписники в соціальних мережах, навіть астрологи та нумерологи, але зіркова пара ще досі вагається. Вони змогли сказати одне: абсолютно точно не назвуть хлопчика Анатолієм.

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