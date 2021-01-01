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Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики

Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики
У Луцькому районі поліцейські виявили споживачів психотропів та вилучили в них заборонені речовини.

Про це повідомляє ГУНП в області.

Підозрілий автомобіль, що був припаркований неподалік лісосмуги, поблизу села Рованці, співробітники відділення поліції №3 (м. Луцьк) помітили 20 травня близько 16 години. Підійшовши ближче, правоохоронці побачили трьох чоловіків, які вживали психотропні речовини за допомогою саморобних пристроїв, а під час огляду місця події виявили пакетик із невідомою кристалічною речовиною білого кольору, ймовірно, психотропною.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Заборонені речовини, саморобні пристрої для вживання наркотиків та психотропів поліцейські вилучили.

Усе це направили для проведення необхідних експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики
Неподалік Луцька в авто виявили чоловіків, які вживали наркотики


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Теги: наркотики
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